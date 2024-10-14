PATLICANA SARILI KAŞARLI TAVUK TARİFİ: Patlıcana Sarılı Kaşarlı Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Patlıcana sarılı tavuk, zengin aromasıyla dikkat çeken bir yemektir. Tavuk göğsünün patlıcan dilimleriyle sarılması, hem lezzet hem de dokusal bir denge yaratır. Tarifi ve yapılışını merak edenler Patlıcana Sarılı Kaşarlı Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Detayları sizler için derledik.

PATLICANA SARILI KAŞARLI TAVUK TARİFİ MALZEMELERİ

1 Adet Patlıcan

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Yemek Kaşığı Şık Süt Zeytinyağı

4 Parça Kemiksiz Tavuk But

1 Yemek Kaşığı Soya Sosu

4 Dilim Şık Süt Kaşar Peyniri

PATLICANA SARILI KAŞARLI TAVUK YAPILIŞI