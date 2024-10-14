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Haberler Yemek Tarifleri

PATLICANA SARILI KAŞARLI TAVUK TARİFİ: Patlıcana Sarılı Kaşarlı Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Patlıcana sarılı tavuk, zeytinyağı ve baharatlarla marine edilmiş tavuk göğsünün, ince dilimlenmiş patlıcanlarla sarılmasıyla hazırlanan şık bir yemektir. Fırında pişirildiğinde, patlıcanların yumuşaklığı ve tavuğun lezzeti harika bir uyum sağlar. Peki Patlıcana Sarılı Kaşarlı Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 14:10
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PATLICANA SARILI KAŞARLI TAVUK TARİFİ: Patlıcana Sarılı Kaşarlı Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Gelinim Mutfakta tarifleri

Patlıcana sarılı tavuk, zengin aromasıyla dikkat çeken bir yemektir. Tavuk göğsünün patlıcan dilimleriyle sarılması, hem lezzet hem de dokusal bir denge yaratır. Tarifi ve yapılışını merak edenler Patlıcana Sarılı Kaşarlı Tavuk nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Detayları sizler için derledik.

PATLICANA SARILI KAŞARLI TAVUK TARİFİ MALZEMELERİ

1 Adet Patlıcan

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Yemek Kaşığı Şık Süt Zeytinyağı

4 Parça Kemiksiz Tavuk But

1 Yemek Kaşığı Soya Sosu

4 Dilim Şık Süt Kaşar Peyniri

PATLICANA SARILI KAŞARLI TAVUK YAPILIŞI

  • Patlıcanları alacalı soyun. 1 yemek kaşığı tuz ilave edilmiş suda 15-20 dakika bekletin.

  • Kızartma yağını ocağa alın ve iyice ısınması için bekleyin.

  • Fırını 180 dereceye ayarlayın.

  • Patlıcanları iyice kurulayın ve kızartın.

  • Zeytinyağını ısınmış tavada ısıtın ve kemiksiz tavuk parçalarını her iki yüzünü de pişerken baharatlandıracak şekilde pişirin.

  • Isıya dayanıklı cam kabın içine yağlı kağıt yerleştirin.

  • Patlıcanlara kaşar peyniri dilimlerini ve tavukları yerleştirip rulo şeklinde sarın. Kürdan veya kesilmiş çöp şişle sabitleyin ve 180 derecede 10 dakika pişirin.

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