MASTERCHEF KAZANDİBİ TARİFİ | Gerçek Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kazandibi yapmanın püf noktaları...

Kazandibi, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve adını, pişirme yöntemi sırasında oluşan karamelize tabakadan alır. Geleneksel tatlıların başında gelen Kazandibi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Kazandibi yapmanın püf noktaları...
KAZANDİBİ MALZEMELERİ
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı pirinç unu
1 çay bardağı nişasta
1 yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?
- Sütü ve toz şekeri bir tencereye koyun ve karıştırarak ısıtmaya başlayın.
- Pirinç unu ve nişastayı bir kasede karıştırın. Bu karışımı, süt ve şeker karışımına ekleyin ve topaklanmaması için sürekli karıştırarak pişirin.
- Yumurta sarısını bir kasede çırpın ve sıcak süt karışımından bir miktar alıp yumurta sarısına ekleyin (bu işlemi sıcaklık farkını dengelemek için yapıyoruz). Ardından, yumurta sarısını karışıma ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin.
- Karışım kaynamaya başladığında ve kıvamı koyulaşmaya başladığında vanilini ekleyin. Kısık ateşte, karışım koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin.
- Karışım kıvamına geldikten sonra tereyağını ekleyin ve iyice karıştırarak eritin.
- Kazandibi karışımını yağlı bir fırın kabına dökün ve üzerine düzleştirin. Karışımı önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri iyice karamelize olup kahverengileşene kadar pişirin. Bu genellikle 20-30 dakika sürecektir.
- Fırından çıkan kazandibi tamamen soğuduktan sonra, buzdolabında birkaç saat bekletin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.