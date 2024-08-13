MASTERCHEF CANNELLONI TARİFİ | İtalyan usulü Cannelloni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Evde kendi Cannelloni makarnanızı yaparak bu yemeği sıfırdan hazırlamak harika bir fikir olacaktır. Kendi makarnanızı yapmanın yanı sıra, iç harcı ve sosları da evde hazırlayarak gerçekten taze ve lezzetli bir Cannelloni elde edebilirsiniz. İtalyan usulü Cannelloni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde...

EV YAPIMI CANNELLONI TARİFİ MALZEMELERİ

Hamur İçin:

2 su bardağı un

3 adet büyük yumurta

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çimdik tuz

İç Harç İçin:

200 gram kıyma (sığır veya karışık)

1 adet soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 adet havuç, rendelenmiş

1 su bardağı beşamel sos (hazırlanmış)

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Domates Sosu İçin:

2 su bardağı domates sosu veya rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı fesleğen (taze veya kuru)

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

CANNELLONI MAKARNA YAPILIŞI

Unu geniş bir karıştırma kabına eleyin ve ortasında bir havuz açın.

Yumurtaları, zeytinyağını ve tuzu ekleyin.

Hamuru yoğurun, pürüzsüz ve elastik bir kıvam alana kadar yoğurun. Gerekirse az miktarda su ekleyebilirsiniz.

Hamuru 30 dakika kadar dinlendirin

Dinlenen hamuru unlanmış bir yüzeyde ince bir şekilde açın. Yaklaşık 1 mm kalınlığında olmalıdır.

Hamuru 5 cm genişliğinde şeritler halinde kesin. Şeritler biraz daha geniş olabilir, çünkü pişirme sırasında küçülürler.

Makarna Şeritlerini Kaynatın:

Büyük bir tencerede bolca suyu kaynatın ve tuz ekleyin.

Makarna şeritlerini 1-2 dakika kaynatın. Şeritlerin tam olarak pişmesine gerek yoktur, çünkü fırında pişme sürecinde tamamlanacaklardır.

Şeritleri sudan çıkarın ve soğuk su altında durulayarak yapışmalarını önleyin.

Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve soğanı ekleyin. Soğan yumuşayana kadar kavurun.

Sarımsağı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Kıymayı ekleyin ve tamamen pişene kadar kavurun.

Rendelenmiş havucu ekleyin ve karıştırın.

İç harcı tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Beşamel sosu karışıma ekleyin ve karıştırın. İç harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Zeytinyağını bir tavada ısıtın.

Domates sosunu ekleyin.

Kekik, fesleğen, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak şekeri ekleyin.

Sosu kısık ateşte 10-15 dakika pişirin, ardından ocaktan alın.

Cannelloni'yi Doldurma:

Hamur şeritlerini dikkatlice rulo şeklinde sarın ve bir uçtan iç harcı doldurun.

Ruloları bir fırın kabına yerleştirin.

Fırın kabının tabanına bir miktar domates sosu yayın.

Doldurulmuş makarna rulolarını sosun üzerine yerleştirin.

Üzerine kalan domates sosunu dökün.

Beşamel sosu cannellonilerin üzerine yayın.

Rendelenmiş mozzarella ve parmesan peynirlerini serpiştirin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Üstü altın rengi ve peynirler erimiş olmalıdır.

Servis:

Fırından çıkarın ve biraz soğumasını bekleyin.

Sıcak servis yapın.