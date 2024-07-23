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MASTERCHEF DANA ŞİNİTZEL TARİFİ | Şinitzel (Schnitzel) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef'te düello aşaması tüm hızıyla devam ediyor. Asil kadroya girmek için yarışan adaylar bu kez en iyi Şinitzel'i yapmak için ter dökecek. Peki, Şinitzel (Schnitzel) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte püf noktalarıyla Dana Şinitzel yapılışı...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 23:00
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MASTERCHEF DANA ŞİNİTZEL TARİFİ | Şinitzel (Schnitzel) nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

DANA ŞİNİTZEL TARİFİ | İnce et diliminin panelenmesinin ardından pişirilmesiyle yapılan dana şinitzel, son dönemlerin en popüler yemekleri arasında yerini aldı. Lokum gibi ve incecik eti, etle harmanlanmış baharatları ve eşsiz lezzetiyle damak çatlatan bir tat yaratmak isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı Pratik dövme yöntemiyle dana şinitzel nasıl yapılır? sorusunun cevabını sizler için derledik.

PRATİK DÖVME YÖNTEMİYLE DANA ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR?

Et dövmenin en iyi yolu, etin tadını ve dokusunu iyileştirmek için onu bir çekiç veya tokmak kullanarak inceltmektir. Et dövmek için bir çekiç veya tokmak kullanırken, etin yüzeyini çizmemek için yumuşak bir yüzeyde çalışın. Etin kalınlığını eşit olarak dağıtmak için eti her yönden dövün. Etin çok ince dövülmemesi önemlidir, aksi takdirde kuru ve liflidir.

DANA ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR?

Dana Şinitzel Malzemeleri;

4 dilim dana bonfile veya döş eti

Yarım su bardağı un

2 yumurta

1 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı

Tuz ve karabiber

Yarım limon suyu

Sıvı yağ (kızartma için)

Dana Şinitzel Yapılışı;

Et Dilimlerini İnceltme

Dana eti dilimlerini plastik bir örtü veya streç film arasına koyun. Et tokmağı veya düz bir tencere tabağı gibi bir şey kullanarak eti inceltin. Eti çok inceltmeden, eşit kalınlıkta olacak şekilde hafifçe vurarak açın.

Tuz ve Karabiberle Tatlandırma

Her iki tarafına tuz ve karabiber serpin. İsteğe bağlı olarak diğer baharatları da ekleyebilirsiniz.

Un, Yumurta ve Galeta Unu Hazırlığı

Üç ayrı tabak veya kase hazırlayın. Birinci kaba unu koyun. İkinci kaba çırpılmış yumurtaları koyun ve çırpın. Üçüncü kaba galeta ununu veya ekmek kırıntısını koyun.

Etleri Kaplama

Her bir et dilimini önce una batırın, fazla unu silkeleyin. Ardından yumurtaya batırın, fazla yumurtayı süzdürün. Son olarak galeta ununa batırın ve her iki tarafını da iyice kaplayın.

Kızartma

Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Et dilimlerini önlü arkalı kızartın. Her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.

Limon Suyu Sıkma

Kızarmış şinitzelleri kağıt havlu üzerine alın. Üzerine limon suyu sıkarak servis yapın.

Servis

Dana şinitzelleri sıcak olarak servis yapın. Yanında isteğe bağlı olarak patates kızartması, pilav veya sebzelerle servis edebilirsiniz.

Dana Şinitzel Püf Noktaları;

Et İnceltme: Et dilimlerini inceltirken aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Etin çok ince olması, pişirme sırasında kurumasına yol açabilir. Aynı zamanda eti düzgün ve eşit şekilde inceltmeye çalışın.

Tuzlama Zamanı: Etleri tuzlamayı pişirmeden hemen önce yapın. Eti tuzladıktan sonra hemen kızartmak, etin suyunu kaybetmesini engeller.

Sıcaklık Kontrolü: Yağın yeterince kızdığından emin olun. Eti yağa koymadan önce tavayı iyice ısıtın. Ayrıca, kızartma sırasında sıcaklığın çok yüksek olmamasına dikkat edin; aşırı yüksek sıcaklıkta et dışı yanar ve içi çiğ kalabilir.

Fazla Yağı Alın: Kızaran şinitzelleri kağıt havlu üzerine koyarak fazla yağını emmelerini sağlayın. Bu, hem daha hafif bir sonuç elde etmenize yardımcı olur hem de yağlı bir yüzeyden uzaklaşmanızı sağlar.

Limondan Faydalanın: Servis yaparken üzerine limon suyu sıkmak, yemeğe tazelik ve lezzet katar. Limon suyu aynı zamanda etin ağırlığını dengelemeye yardımcı olabilir.

Pişirme Zamanı: Eti kızartma süresi, etin kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Etin içi iyice pişmiş ve dışı kızarmış olmalıdır. Ancak içi kurumadan pişirmeye özen gösterin.

Baharat Kullanımı: Etleri tuz ve karabiberle tatlandırdıktan sonra, isteğe bağlı olarak başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Ancak baharatları abartmadan, etin lezzetini öne çıkarmak için kullanın.

Malzeme Kalitesi: Kaliteli dana eti seçmeye özen gösterin. Kaliteli et, sonuç olarak daha lezzetli bir yemek elde etmenizi sağlar.

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