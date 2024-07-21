MASTERCHEF YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ | Yüksük Çorbası nasl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Yüksük Çorbası hangi yörenin?

Yüksük Çorbası özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sıkça yapılan bir çorba çeşididir. MasterChef'te en iyi Yüksük Çorbası'nı yapmaya çalışan yarışmacılar mücadeleye devam ediyor. Yüksük Çorbası nasl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yüksük Çorbası hangi yörenin? İşte yanıtı...

YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

6 su bardağı su veya et suyu

Tuz

Pul biber veya nane (isteğe bağlı)

Yüksük İçin:

1 su bardağı un

Su

Üzeri İçin:

Tereyağı veya sıvı yağ

Kuru nane

YÜKSÜK ÇORBASI YAPILIŞI

Yüksüklerin Hazırlanması:

Bir kaba 1 su bardağı unu koyun.

Azar azar su ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak yüksükler hazırlayın.

Çorbanın Yapılması:

Yüksükleri haşlamak için geniş bir tencereye su koyup kaynatın.

Kaynar suya hazırladığınız yüksükleri ekleyin ve pişene kadar haşlayın.

Başka bir tencerede su veya et suyunu kaynatın.

Terbiyenin Hazırlanması:

Yoğurdu geniş bir kaseye alın.

Üzerine unu ve yumurta sarısını ekleyerek iyice çırpın.

Kaynar su veya et suyundan yavaş yavaş alarak karışıma ekleyin. Sürekli karıştırarak yoğurtlu karışımın kesilmemesini sağlayın.

Çorbanın Pişirilmesi:

Hazırladığınız terbiyeyi tenceredeki kaynar su veya et suyuna azar azar ekleyin.

Sürekli karıştırarak çorbayı kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

Servis: