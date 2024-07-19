GASTRONOMİ TABAN PUANLARI YKS 2024 | Gastronomi taban, tavan puanları ve başarı sıralaması...

GASTRONOMİ TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Gastronomi bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Gastronomi taban puanları 2024, Gastronomi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

GASTRONOMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Bu yıla ait güncel sıralamalar henüz yayınlanmadı. Geçen yılın başarı sıralaması ve puanları şu şekilde olurken; sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.