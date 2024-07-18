🔔 MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ | Evde Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? -Testi Kebabı yapılışı ve püf noktaları

MasterChef'te final eleme turları sürüyor. Bu turda başarılı olan yarışmacılar asil kadroya girmeye hak kazanıyor. Bir yandan da yedek yarışmacı adayları belirleniyor. Bu kez en iyi Testi Kebabı'nı yapmak için mücadele yarışmacılar geceye damga vuruyor. Peki, Evde Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Testi Kebabı yapılışı ve püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde...
TESTİ KEBABI MALZEMELERİ
- Yarım kg dana eti̇
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- 3 di̇ş sarımsak
- 1 adet bi̇ber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 200 gr domates püresi̇
- Karabi̇ber ,keki̇k, tuz
- Testi̇yi̇ kapatmak i̇çi̇n: un ve su
TESTİ KEBABI YAPILIŞI
- Öncelikle etimizi kuşbaşı doğrayıp tencereye alalım.
- Kısık ateşte güzelce suyunu çekip pişirelim. ocağı kapatalım. (Pişirirken 1 çay kaşığı karbonat eklerseniz yumuşak olur)
- Et piştikten sonra testinin en altına eti koyalım.
- Ardından sarımsakları ,soğanları ve biberleri yemeklik yada jülyen doğrayıp testiye ilave edelim.
- Baharatları ve tuzu da ekleyelim.
- Hemen sonrasında salça ve domates püresini de koyalım.
- Testiyi kapatmak için hamur yoğurup testinin ağzını kapatıp fırının alt tarafına 180-200 derecede pişirelim.
- Testinin ağzındaki hamur kızarınca yaklaşık 30-45 dk sonra pişmiş oluyor. Testiyi kırıp afiyetle yiyebilirsiniz.