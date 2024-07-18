🔔 MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ | Evde Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? -Testi Kebabı yapılışı ve püf noktaları

MasterChef'te final eleme turları sürüyor. Bu turda başarılı olan yarışmacılar asil kadroya girmeye hak kazanıyor. Bir yandan da yedek yarışmacı adayları belirleniyor. Bu kez en iyi Testi Kebabı'nı yapmak için mücadele yarışmacılar geceye damga vuruyor. Peki, Evde Testi Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Testi Kebabı yapılışı ve püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

TESTİ KEBABI MALZEMELERİ

Yarım kg dana eti̇

2 adet patates

1 adet soğan

3 di̇ş sarımsak

1 adet bi̇ber

1 yemek kaşığı domates salçası

200 gr domates püresi̇

Karabi̇ber ,keki̇k, tuz

Testi̇yi̇ kapatmak i̇çi̇n: un ve su

TESTİ KEBABI YAPILIŞI