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MASTERCHEF ÖZBEK PİLAVI TARİFİ | Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Özbek Pilavı tarifi yapılışı...

MasterChef'te final turu elemeleri devam ediyor. Ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan bu kez Özbek Pilavı yapmaları istendi. Peki, Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Özbek Pilavı tarifi yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:54 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:56
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MASTERCHEF ÖZBEK PİLAVI TARİFİ | Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Özbek Pilavı tarifi yapılışı...

MasterChef yeni sezonda elem turları sürüyor. Ana kadroya ve yedeklere girmek için emek sarf eden yarışmacılar rekabet ediyor. Somer, Danilo ve Mehmet şefin jüriliğinde gerçekleşen programda yarışmacılardan Özbek pilavı yapmaları istendi. Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları merak edilirken detaylar haberimizde...

ÖZBEK PİLAVI MALZEMELERİ

1 adet havuç

1 adet soğan

2 su bardağı pirinç

1 baş sarımsak

250 gram kuşbaşı et

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

ÖZBEK PİLAVI YAPILIŞI

Pirinci bir kaba alın ve üzerine oda sıcaklığında su ilave ederek bekletin. Eti yağ koymadan düdüklü tencerenize alın,suyunu salıp çektikten sonrada hizasını geçmeyecek şekilde su ekleyerek yaklaşık yarım saat bir ön pişirme yapın.

Pişen etleri pilav tencerenize alın üstüne yağları ekleyin ve kısık ateşte kavurun.

Ardından soğanı ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun.

Havucunuzu kibrit çöpü şeklinde keserek etlerin üstüne ekleyin ve havuçlarla da birlikte 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Önceden ıslatmış olduğunuz pirinçleri iyice süzerek tencerenize alın ve kavurun.

Hizasını bir parmak geçecek kadar kaynar su ekleyin,tuzunu ekleyin. Bir baş sarımsağı enlemesine olacak şekilde kesin ve tencerenizin tam ortasına koyarak pilavınızı pişmeye bırakın.

Suyunu çekip göz göz olana kadar kapağını açmayın. Suyunu çeken pilavın altını sonuna kadar kısarak demlenmeye bırakın. Taze çekilmiş karabiber ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

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