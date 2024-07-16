Haberler Yemek Tarifleri MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ | Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kıyır kıyır Şekerpare yapmanın püf noktaları

MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ | Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kıyır kıyır Şekerpare yapmanın püf noktaları

MasterChef Türkiye yeni sezonu ile tüm hızıyla devam ediyor. Final turlarının düzenlendiği yarışmada, turu başarıyla geçenler ana kadroda yer almaya hak kazanıyor. Yarışmacılardan en iyi Şekerpare'yi yapmaları istendi. Peki, Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kıyır kıyır Şekerpare yapmanın püf noktaları

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 21:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ŞEKERPARE TARİFİ | Şekerpare nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Kıyır kıyır Şekerpare yapmanın püf noktaları

ŞEKERPARE TARİFİ - Şekerpare, birçok kişinin favori tatlılarından biridir ve bu tatlıyı evde hazırlamak oldukça kolaydır. Peki, evde şekerpare yapmak için hangi malzemeler gerekir, ağzıda dağılan ama servis yaparken dağılmayan şekerpareyi yapmak için bilinmesi gereken püf nokta nedir? İşte şekerpare tarifi ve yapılışı!

Şekerpare nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 125 gram oda ısısında margarin
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 3 çorba kaşığı silme irmik
  • 1 adet yumurta
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1çay kaşığı silme kabartma tozu
  • 1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • 4-5 damla limon suyu

Yapılışı:

  • Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırın.
  • Yumurtayı da ilave edip karıştırmaya devam edin.
  • İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.
  • Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlayın.
  • Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin ve yağlanmış fırın tepsisine dizmeye başlayın.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
  • Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.
  • İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin.
  • Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.
  • Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile dökün.

Tatlınızı hindistan cevizi ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı!
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı!
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GASTRONOMİ TABAN PUANLARI YKS 2024
AŞURE TARİFİ TAM KIVAMINDA ‏‏‏‏‏‏‏‏🍊
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2024
💥Süper Loto çekildi! (16 Temmuz)
POLİSLİK TABAN PUANLARI YKS 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş ayrılık! G.Saray'da flaş ayrılık! 21:08
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! 19:35
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı! 18:59
İngiltere'de Southgate'den flaş karar! İngiltere'de Southgate'den flaş karar! 18:33
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 18:31
McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! 18:28
Daha Eski
G.Saray Jelert'e teklif yaptı! G.Saray Jelert'e teklif yaptı! 13:22
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! 14:22
Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi 14:38
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:43
Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! 15:15
G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! 15:24