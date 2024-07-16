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AŞURE TARİFİ TAM KIVAMINDA ‏‏‏‏‏‏‏‏🍊| Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Aşure yapmanın püf noktaları!

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü bu yıl 16 Temmuz 2024 Salı tarihine denk geliyor. Bu mübarek günde aşure yapmak isteyenler tam kıvamında aşurenin sırrını araştırmaya başladı. İslamiyet açısından büyük öneme sahip ve hakkında çok sayıda hadis bulunan Aşure Günü paylaşmanın ve bereketin sembolüdür. Peki, Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Aşure yapmanın püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:53
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AŞURE TARİFİ TAM KIVAMINDA ‏‏‏‏‏‏‏‏🍊| Aşure nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Aşure yapmanın püf noktaları!

AŞURE TARİFİ TAM ÖLÇÜLÜ | Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününde idrak edilen, ocaklarda kaynatılan aşurelerin hane halkı, akrabalar ve komşulara ikram edildiği, İslamiyet açısından büyük öneme sahip ve hakkında çok sayıda hadis bulunan aşure günü geldi. İçindeki çeşit çeşit malzemenin bolluk ve bereketi temsil ettiğine inanılan aşure, paylaşmayı hatırlattığından birlik ve beraberliğin önemini de vurgulamak açısından önemli bir araçtır. Bu önemli günde, sevdiklerine en güzel aşureyi yapmak isteyenler için tam ölçülü, kıvamında, kararmayan ve lezzetli aşure tarifini sizler için derledik.

KIVAMINDA, KARARMAYAN AŞURE NASIL YAPILIR?

👉Yapılan aşurenin çorba gibi çok sulu olmaması gerekmektedir. Bu nedenle suyu ilk etapta yeterli düşündüğünüz miktarda koyup, az gelmesi halinde kaynatırken yeniden su ekleyebilirsiniz.

👉Buğday haşlarken sık sık köpüğünü almanız aşurenin renginin berrak olmasını sağlar.

👉Özellikle buğday, pişerken rengini verip suyunu karartır. Bu nedenle, buğdayı haşlarken içme suyu kullanın ve içine bir çay kaşığı karbonat ekleyin.

👉Aşurenin kararmaması için incir, ceviz ve gün kurusunu, pişirdikten sonra aşureye ekleyebilirsiniz.

👉Aşureye koyacağınız az miktarda süt (tarifte belirtilen ölçü) tadını değiştirmemekle birlikte aşurenin rengini açacaktır. Böylece kararmanın önüne geçebilirsiniz.

TAM ÖLÇÜLÜ AŞURE MALZEMELERİ

📍 2 su bardağı dövme buğday

📍 Yarım su bardağı kuru fasulye

📍 Yarım su bardağı nohut

📍 50 gr kuş üzümü

📍 50 gr çekirdeksiz üzüm

📍 2-3 adet kuru incir

📍 4-5 adet kuru kayısı

📍 Yarım portakal kabuğu

📍 10 adet karanfil

📍 1 adet 10 cm kadar çubuk tarçın

📍 1 adet elma (ekşi olmasın)

📍 Bir çay kaşığı tuz ( silme )

📍 Damak tadınıza göre şeker

📍 1 su bardağı süt (isteğe bağlı)

📍 Süslemek için: fındık, ceviz, fıstık, nar

TAM ÖLÇÜLÜ AŞURE TARİFİ

📌Akşamdan fasulyeyi, nohutu ve dövmeyi üzerini geçecek kadar suya koyun sabah sularını süzün ve hepsini birden düdüklüye koyun.

📌Bir bütün elmayı kabuklarını soymadan üzerine karanfilleri batırıp aşurenin içine atın.

📌Üzerine bir karışa yakın çıkacak kadar su ekleyin. Kaynamaya başlayana kadar ağzını kapatmayın, kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri alın ve tencerenin ağzını kapatın.

📌Ocağın altını iyice kısın. Bu şekilde (düdüklünün pişirme süresine göre) yarım saat, 40 dk kadar altı kısık olarak pişirin.

📌Buğday pişerken elma tencerede kalacak, Buğday piştikten sonra kapağı açtığınızda büyük kaşıkla yavaşça tencereden alın.

📌Üzümleri bir cezveye alın üzerine sıcak su koyun ve 3-5 dakika kadar kaynatın. Suyunu süzün.

📌İncirleri de yıkayıp kaynar suda bekletin yumuşayana kadar.

📌Bu arada bakliyatlarınız istenildiği gibi piştiyse tencereye üzümleri, minik minik doğradığınız portakal kabuklarıyla beraber ekleyip, beş dakika daha pişirin.

📌Bundan sonra aşureyi sık sık karıştırın ki dibi tutmasın. Ardından küçük küçük doğradığınız incir ve kayısıyı ekleyin.

📌Çubuk tarçını ilave edin. Şekeri birden katmayın tadını damak tadınıza göre ayarlayın 5 dakikada bu şekilde kaynatın

📌Sonrasında aşureyi karıştırarak isteğe bağlı 1 su bardağı sütü ekleyin tekrar 1-2 taşım kaynatın sonra altını kapatın.

📌Soğuk yada sıcak istediğiniz gibi süsleyip, servis yapın. Afiyet olsun.

TAM ÖLÇÜLÜ AŞURE PÜF NOKTALARI

❗❕ Aşure yaparken elinizin altında bolca hazır kaynamış su bulundurun çünkü suyu azaldığında ara ara ekleme yapmanız gerekebilir.

❗❕ Aşurelik buğday haşlarken sık sık köpüğünü almanız aşurenin renginin berrak olmasını sağlar.

❗❕ Aşure yaparken sık sık kontrol etmeyi karıştırmayı ihmal etmeyin.

NOT: Buğdayın haşlanma süresi uzun gibi görünse de ocak altı kısık olduğu için ağır ağır pişecek ve kıvam alacak, dibi tutmayacak, Buğdayın iyice şişip açılması gerekli ki suyu kıvamlı olsun.

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