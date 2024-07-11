MASTERCHEF ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ | Çökertme Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Püf noktalarıyla Çökertme Kebabı yapılışı...

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ - İnce kızartılmış patateslerinin üzerine jülyen kesilmiş bonfile koyularak yapılan çökertme kebabı yiyen herkesin hoşuna gidiyor. Tarifi merak edenler yoğun şekilde Çökertme Kebabı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

250-300 gr jülyen kesilmiş et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

4 dolu yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 fiske tuz (yoğurt için)

4 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

Sıvı yağ (kızartmak İçin)

1 kaşık domates biber sosu ya da salça

1 kaşık sıvı yağ

Çökertme Kebabı Yapılışı:

Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.

Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.

Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.

Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.

Ben yazdan hazırladığım domates sosu kızdırdım, isteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.

Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.

İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir.

AFİYET OLSUN