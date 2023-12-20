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HURAIDEU CHICKEN TARİFİ - Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Çıtır tavuk kanat ve parçalarıyla ağız sulandıran Huraideu Chicken, sofralarda yerini almaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte Huraideu Chicken tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 11:57 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:00
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HURAIDEU CHICKEN TARİFİ - Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Huraideu Chicken nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

  • Tavuk kanatları veya parçaları
  • Un (tavuk parçalarını kaplamak için)
  • Yağda kızartmak için sıvı yağ

👉Sos İçin:

  • Soya sosu
  • Bal veya mısır şurubu
  • Acı sos
  • Sirke
  • Soğan rendesi
  • Sarımsak rendesi
  • Zencefil rendesi
  • Susam tohumu (isteğe bağlı)

👉Yapılışı:

  • Tavuk parçalarını una bulayarak kaplayın.
  • Sıvı yağı ısıtın ve tavuk parçalarını kızartın, altın rengine gelene kadar pişirin.
  • Sos için gerekli malzemeleri bir kasede karıştırın.
  • Kızartılmış tavukları büyük bir kaseye alın ve üzerine hazırladığınız sosu ekleyerek karıştırın.
  • Tavuk parçalarının üzeri sosla kaplanmalı ve iyice karıştırılmalıdır.
  • İsteğe bağlı olarak üzerine susam tohumu serpebilirsiniz.
  • Sıcak servis yapın.

🌟AFİYET OLSUN

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