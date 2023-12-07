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Entekke Böreği nasıl yapılır? Entekke böreği malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Tam kıvamında Entekke böreği tarifi..

Ankara yöresine ait Entekke böreği, içi kıyma harçlı bir börektir. Kahvaltı sofralarında, çay saatlerinde sevilerek tüketilen Entekke böreği, yedikçe yedirten bir lezzet olmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasında olan Entekke böreğinin tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:23 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:31
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Entekke Böreği nasıl yapılır? Entekke böreği malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Tam kıvamında Entekke böreği tarifi..

ENTEKKE BÖREĞİ TARİFİ - Ankara'nın geleneksel lezzetlerinden olan Entekke böreği büyük küçük herkesin damağını çatlatmaya devam ediyor. Peki Entekke böreği nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabı haberimizde.

👉Entekke Böreği nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

  • Yarım demet maydanoz
  • 1 kuru soğan
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 200 g yağlı dana kıyma

👉Hamuru için:

  • 1 paket yaş maya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • Aldığı kadar su
  • 1 kg un

👉Kızartmak için:

  • Ayçiçek yağı

👉Yapılışı:

  • Tuz, şeker ve yaş mayayı derin bir yoğurma kabında bir bardak ılık su ile eritin. Unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Yavaş yavaş suyu ekleyin.
  • Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatarak dinlenmeye bırakın.
  • Böreğin iç harcını hazırlamak için yemeklik doğradığınız soğanı kıyma ile beraber kavurun.
  • Kıymanın rengi dönmeye başlayınca ince kıyılmış maydanozu, tuz ve karabiberini ekleyin.
  • Kabaran hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp açın. İçine kıymalı harçtan koyarak kapatın.
  • Kenarlarını çatal yardımıyla bastırdıktan sonra kızgın yağda kızartın. Kızaran börekleri kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını çektirin ve sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN

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