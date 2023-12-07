Entekke Böreği nasıl yapılır? Entekke böreği malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? Tam kıvamında Entekke böreği tarifi..

ENTEKKE BÖREĞİ TARİFİ - Ankara'nın geleneksel lezzetlerinden olan Entekke böreği büyük küçük herkesin damağını çatlatmaya devam ediyor. Peki Entekke böreği nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabı haberimizde.
👉Entekke Böreği nasıl yapılır?
👉Malzemeleri:
- Yarım demet maydanoz
- 1 kuru soğan
- 1 çay kaşığı karabiber
- 200 g yağlı dana kıyma
👉Hamuru için:
- 1 paket yaş maya
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı şeker
- Aldığı kadar su
- 1 kg un
👉Kızartmak için:
- Ayçiçek yağı
👉Yapılışı:
- Tuz, şeker ve yaş mayayı derin bir yoğurma kabında bir bardak ılık su ile eritin. Unu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Yavaş yavaş suyu ekleyin.
- Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatarak dinlenmeye bırakın.
- Böreğin iç harcını hazırlamak için yemeklik doğradığınız soğanı kıyma ile beraber kavurun.
- Kıymanın rengi dönmeye başlayınca ince kıyılmış maydanozu, tuz ve karabiberini ekleyin.
- Kabaran hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp açın. İçine kıymalı harçtan koyarak kapatın.
- Kenarlarını çatal yardımıyla bastırdıktan sonra kızgın yağda kızartın. Kızaran börekleri kağıt havlu üzerine çıkarıp fazla yağını çektirin ve sıcak servis yapın.
AFİYET OLSUN