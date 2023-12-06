GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Güllaç Şöbiyet nasıl yapılır? Güllaç şöbiyet malzemeleri nelerdir?

GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak tadına uyan, yedikçe yediren güllaç şöbiyet, tatlı saatlerinin vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor. Evde güllaç şöbiyet yapmak isteyenler için detaylar haberimizde..

❓Güllaç şöbiyet nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

👉Dolgusu İçin:

4 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

👉Şerbeti İçin:

3 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

👉Diğer Malzemeler:

3 adet güllaç yaprağı

4 yemek kaşığı Antep fıstığı

2 su bardağı kaynar süt (güllaç yapraklarını ıslatmak için)

5 yemek kaşığı zeytinyağı

👉Yapılışı:

👉Şerbetin Hazırlanışı:

Şeker ve suyu derin bir tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayınca limon suyunu sıkın ve 10-12 dakika daha özleşene kadar kaynatmaya devam edin.

👉Dolgunun Hazırlanışı:

Süt, şeker, mısır nişastası, irmik ve vanilini bir tencerede sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebiden daha yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle çırparak karıştırın.

Kıvam alınca soğuması için 1-2 saat dinlenmeye bırakın.

👉Güllaç Şöbiyetin Hazırlanışı:

Güllaç yapraklarını ortadan ikiye bölün ve kaynar sütle hafif ıslatın.

Islanan güllaç yapraklarının dış kısmını düzgünce içe katlayın ve yağlayın.

Yağlanan yaprakların üzerine bir tatlı kaşığı irmikli dolgudan ve bir tutam da Antep fıstığından koyarak muska şeklinde sarın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine güllaç şöbiyetleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika nar gibi kızartın.

Sıcak tatlıyı ılık şerbete bulayın ve Antep fıstığı serperek servis edin. İşte bu kadar.

🌟AFİYET OLSUN