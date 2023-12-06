Haberler Yemek Tarifleri GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Güllaç Şöbiyet nasıl yapılır? Güllaç şöbiyet malzemeleri nelerdir?

GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Güllaç Şöbiyet nasıl yapılır? Güllaç şöbiyet malzemeleri nelerdir?

Şerbetli tatlıların vazgeçilmezlerinden olan şöbiyet, güllaç yapraklarına sarılarak fırında kızartılıyor. Şerbetiyle ağız sulandıran güllaç şöbiyet, tatlı sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Evde güllaç yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Güllaç şöbiyet nasıl yapılır? Güllaç şöbiyet malzemeleri nelerdir?" diye arama yapıyor. İşte güllaç şöbiyet tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:41 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 12:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Güllaç Şöbiyet nasıl yapılır? Güllaç şöbiyet malzemeleri nelerdir?

GÜLLAÇ ŞÖBİYET TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak tadına uyan, yedikçe yediren güllaç şöbiyet, tatlı saatlerinin vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor. Evde güllaç şöbiyet yapmak isteyenler için detaylar haberimizde..

Güllaç şöbiyet nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

👉Dolgusu İçin:

  • 4 su bardağı süt
  • 1,5 yemek kaşığı irmik
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilin

👉Şerbeti İçin:

  • 3 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2-3 damla limon suyu

👉Diğer Malzemeler:

  • 3 adet güllaç yaprağı
  • 4 yemek kaşığı Antep fıstığı
  • 2 su bardağı kaynar süt (güllaç yapraklarını ıslatmak için)
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

👉Yapılışı:

👉Şerbetin Hazırlanışı:

  • Şeker ve suyu derin bir tencereye alın ve kaynatın.
  • Kaynayınca limon suyunu sıkın ve 10-12 dakika daha özleşene kadar kaynatmaya devam edin.

👉Dolgunun Hazırlanışı:

  • Süt, şeker, mısır nişastası, irmik ve vanilini bir tencerede sürekli karıştırarak pişirin.
  • Muhallebiden daha yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpma teliyle çırparak karıştırın.
  • Kıvam alınca soğuması için 1-2 saat dinlenmeye bırakın.

👉Güllaç Şöbiyetin Hazırlanışı:

  • Güllaç yapraklarını ortadan ikiye bölün ve kaynar sütle hafif ıslatın.
  • Islanan güllaç yapraklarının dış kısmını düzgünce içe katlayın ve yağlayın.
  • Yağlanan yaprakların üzerine bir tatlı kaşığı irmikli dolgudan ve bir tutam da Antep fıstığından koyarak muska şeklinde sarın.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine güllaç şöbiyetleri dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika nar gibi kızartın.
  • Sıcak tatlıyı ılık şerbete bulayın ve Antep fıstığı serperek servis edin. İşte bu kadar.

🌟AFİYET OLSUN

DİĞER
Ronaldo'dan yıllar sonra gelen flaş itiraf! Kendisinden iyi olan tek oyuncuyu açıkladı
CHP'den fondaş köşelerle İYİ Parti'ye mahalle baskısı! Akşener oyunu gördü parti içine ayar verdi: "İttifak değil manda ve himaye tuzağı"
Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi!
Derbi öncesi sakatlık sözleri! "Rosier ve Masuaku..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Ratatuy nasıl yapılır? Ratatuy malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
PROFİTEROL TADINDA FİT YULAF TATLISI 😋
SURGY HALKA ARZ NE ZAMAN? | Sur Tatil Evleri halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman, bu hafta mı?
AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ E-KAMPÜS EKRANI | AÖF sınav giriş e-devlet
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok 12:10
Kenan Yıldız için çılgın rakam! İşte bonservis bedeli Kenan Yıldız için çılgın rakam! İşte bonservis bedeli 12:07
Başakşehir'in rakibi Şanlıurfaspor! Başakşehir'in rakibi Şanlıurfaspor! 12:05
Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler 11:46
Anadolu Efes ALBA Berlin'in konuğu! Anadolu Efes ALBA Berlin'in konuğu! 11:46
Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi! Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi! 11:29
Daha Eski
Derbide gözler golcülerde olacak! Derbide gözler golcülerde olacak! 11:22
Çalımbay - Kartal düellosu! Çalımbay - Kartal düellosu! 11:10
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman? 11:09
BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? 09:15
Galatasaray'da Adana mesaisi! Galatasaray'da Adana mesaisi! 09:15
Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu 09:19