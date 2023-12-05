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URFA DÜRÜM TARİFİ - Evde Urfa dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Kebabın en sevilenlerinden olan Urfa keabının dürüm hali vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tadı damakta kalan enfes lezzetiyle herkesin sevdiği Urfa dürüm nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlar soluğu internette alıyor. Peki evde Urfa dürüm nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Urfa dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:40
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URFA DÜRÜM TARİFİ - Evde Urfa dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

URFA DÜRÜM TARİFİ - Evde Urfa dürüm nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Urfa dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

👉Urfa Dürüm nasıl yapılır?

👉Malzemeleri:

  • 1 kilo az yağlı dana kıyma
  • 50 gram çekilmiş kuyruk yağı
  • 1 orta boy soğan rendesi
  • 3 diş sarımsak rendesi
  • 1 tepeleme tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Lavaş

👉Közlemek için;

  • 10 adet salkım domates
  • 10 adet çarliston biber
  • 10 adet kebaplık soğan

👉URFA KEBAP YAPILIŞI

  • Kebaplık malzemeleri bir kabın içine alarak iyice yoğuruyoruz.
  • Ağzını streçleyerek dolapta birkaç saat dinlendiriyoruz.
  • Mandalinadan biraz daha büyük topaklar alarak hafif rulo yapıp kebap şişini içine geçiriyoruz.
  • Elimizle hafif sıkarak şiş boyuna göre yerleştirip üzerini biraz düzlüyoruz.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye dizip kenarlarına sebzeleri yerleştiriyoruz.
  • 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz.
  • (Pişirme süresini kendi fırınınıza göre de ayarlayabilirsiniz.)
  • Kebabın üst yüzeyi kızardığında alt üst ederek kebaplarımızın diğer yüzeyinin de kızarmasını sağlıyoruz.
  • Pişen kebabımızı lavaşa sararak servis edebilirsiniz.

👉URFA KEBAP PÜF NOKTALARI

  • Tarifte kuyruk yağı kullanmak istemiyorsanız etiniz orta yağlı olmalı veya yağsız ete sıvı yağ ekleyerek de kebap yapabilirsiniz. Kuyruk yağının olmayışı lezzeti biraz değiştirebilir.
  • Kebap harcı hazırlandıktan sonra dilerseniz 12 saate kadar buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

🌟AFİYET OLSUN

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Evde Adana kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Evde Adana dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
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