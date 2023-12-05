NOHUT DÜRÜM TARİFİ - 🍴Evde nohut dürüm nasıl yapılır? Nohut dürüm malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

NOHUT DÜRÜM TARİFİ - Besleyici ve çok lezzetli Antep mutfağı yemeği yiyen herkesin damağında tadını bırakıyor. Peki nohut dürüm malzemleri, püf noktaları ve tarifi nedir? Detaylar haberimizde...
👉Nohut dürün nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
- 1 su bardağı nohut
- 1 adet kuru soğan
- 1/4 demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet lavaş
👉Yapılışı:
- Nohutları haşlayın.
- Nohutu bir kaba alarak çatalla ezin.
- Tavanıza yağ ve salçayı alarak kavurun.İçine nohutu ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam edin.
- Lavaş ekmeğin içine bıçak yardımıyla karışımı sürün.
- Soğan ve maydonoz da ekleyip sıkı sıkı dürüm yapın.
- Ardından servis edin.
⭐Püf noktası:
- Eğer etli olarak yapmayı tercih ederseniz, nohutları haşlarken 500 gram kemikli et ile birlikte haşlayıp, malzemelerinize didiklediğiniz etleri de ilave edebilirsiniz.
AFİYET OLSUN