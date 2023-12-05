ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Adana dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
👉Adana dürüm nasıl yapılır?
👉Malzemeler:
- Yarım kg yağlı kıyma (tercihan kuzu dana karışık)
- 1 kuru soğan
- 2 çorba kaşığı galeta unu
- tuz
- bol baharat (kırmızı biber, pul biber, kekik, karabiber)
- Çöp şiş
- Lavaş ekmeği (kişi başı 1 lavaş)
- İri kesilmiş marul
- piyazlık kesilmiş kuru soğan
- İnce kesilmiş domates
👉Yapılışı:
- Öncelikle iyi bir lavaş bulmanız gerek. Lavaşlar hazırsa köfte malzemesi yoğrulur.
- Esas olan yağlı kıyma olması lezzetli olması için. Yoğrulan kıyma çöp şişlere elle sıkıca bastırarak dizilir.
- Bir tarafta marullar iri kesilir, domates ve soğanlar doğranır. Bir kenarda bekletilir.
- Çöp şişler hazırlanınca olabildiğince büyük teflon tavada az yağlanarak köfteler iki taraflı pişirilir.
- Dilerseniz elektrikli ızgarada da olabilir. Köfteler pişmek üzereyken ikiye bölünmüş lavaşlar köftelerin üzerine koyulur.
- Alt üst ederek hem ısınması, yumuşaması; hem de yağlanıp lezzetlenmesi sağlanır.
- Son aşamada; yarım lavaş bir tabağa alınır; Üzerine marul, domates ve soğan koyulur.
- En üste pişen bir adet köfte koyulup sarılır. Tüm dürümler için aynı işlem tekrarlanır.
- Lavaşlar köfte üzerinde ısıtıldığı için dürümlerimiz de sıcak olacaktır. Ama dilerseniz dürümleri hazırladıktan sonra tost makinasında basarak daha sıcak da servis edebilirsiniz.
🌟AFİYET OLSUN