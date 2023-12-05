ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Adana dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

👉Adana dürüm nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

Yarım kg yağlı kıyma (tercihan kuzu dana karışık)

1 kuru soğan

2 çorba kaşığı galeta unu

tuz

bol baharat (kırmızı biber, pul biber, kekik, karabiber)

Çöp şiş

Lavaş ekmeği (kişi başı 1 lavaş)

İri kesilmiş marul

piyazlık kesilmiş kuru soğan

İnce kesilmiş domates

👉Yapılışı:

Öncelikle iyi bir lavaş bulmanız gerek. Lavaşlar hazırsa köfte malzemesi yoğrulur.

Esas olan yağlı kıyma olması lezzetli olması için. Yoğrulan kıyma çöp şişlere elle sıkıca bastırarak dizilir.

Bir tarafta marullar iri kesilir, domates ve soğanlar doğranır. Bir kenarda bekletilir.

Çöp şişler hazırlanınca olabildiğince büyük teflon tavada az yağlanarak köfteler iki taraflı pişirilir.

Dilerseniz elektrikli ızgarada da olabilir. Köfteler pişmek üzereyken ikiye bölünmüş lavaşlar köftelerin üzerine koyulur.

Alt üst ederek hem ısınması, yumuşaması; hem de yağlanıp lezzetlenmesi sağlanır.

Son aşamada; yarım lavaş bir tabağa alınır; Üzerine marul, domates ve soğan koyulur.

En üste pişen bir adet köfte koyulup sarılır. Tüm dürümler için aynı işlem tekrarlanır.

Lavaşlar köfte üzerinde ısıtıldığı için dürümlerimiz de sıcak olacaktır. Ama dilerseniz dürümleri hazırladıktan sonra tost makinasında basarak daha sıcak da servis edebilirsiniz.

🌟AFİYET OLSUN