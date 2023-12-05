Haberler Yemek Tarifleri ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Adana deyince akıllara gelen ilk yemek kebabıdır. Tadı damakta kalan enfes lezzetiyle herkesin sevdiği Adana dürüm nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlar soluğu internette alıyor. Peki evde Adana dürüm nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Adana dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

ADANA DÜRÜM TARİFİ - Evde Adana dürüm nasıl yapılır? İşte arama motorlarında en çok aratılan tarifler arasında yer alan Adana dürüm tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

👉Adana dürüm nasıl yapılır?

👉Malzemeler:

  • Yarım kg yağlı kıyma (tercihan kuzu dana karışık)
  • 1 kuru soğan
  • 2 çorba kaşığı galeta unu
  • tuz
  • bol baharat (kırmızı biber, pul biber, kekik, karabiber)
  • Çöp şiş
  • Lavaş ekmeği (kişi başı 1 lavaş)
  • İri kesilmiş marul
  • piyazlık kesilmiş kuru soğan
  • İnce kesilmiş domates

👉Yapılışı:

  • Öncelikle iyi bir lavaş bulmanız gerek. Lavaşlar hazırsa köfte malzemesi yoğrulur.
  • Esas olan yağlı kıyma olması lezzetli olması için. Yoğrulan kıyma çöp şişlere elle sıkıca bastırarak dizilir.
  • Bir tarafta marullar iri kesilir, domates ve soğanlar doğranır. Bir kenarda bekletilir.
  • Çöp şişler hazırlanınca olabildiğince büyük teflon tavada az yağlanarak köfteler iki taraflı pişirilir.
  • Dilerseniz elektrikli ızgarada da olabilir. Köfteler pişmek üzereyken ikiye bölünmüş lavaşlar köftelerin üzerine koyulur.
  • Alt üst ederek hem ısınması, yumuşaması; hem de yağlanıp lezzetlenmesi sağlanır.
  • Son aşamada; yarım lavaş bir tabağa alınır; Üzerine marul, domates ve soğan koyulur.
  • En üste pişen bir adet köfte koyulup sarılır. Tüm dürümler için aynı işlem tekrarlanır.
  • Lavaşlar köfte üzerinde ısıtıldığı için dürümlerimiz de sıcak olacaktır. Ama dilerseniz dürümleri hazırladıktan sonra tost makinasında basarak daha sıcak da servis edebilirsiniz.

🌟AFİYET OLSUN

DİĞER
Seren Serengil'in 'No Filter' iddiası güldürdü! "Evet, bir tek gözbebeğinde yok"
Son dakika: İYİ Parti GİK'inin perde arkası ortaya çıktı! İşte Akşener'i bitirme planındaki 1 Nisancılar! Yeni bir Bay Bay Kemal yolda!
F.Bahçe'nin yıldızı PSG'ye gidiyor!
Angelino'dan beklenmedik talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Evde Urfa dürüm nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
Evde Adana kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN? | 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü mesajları, sözleri
DOLAR FİYATLARI CANLI | 5 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
TARIM KREDİ'DE BAŞ DÖNDÜREN İNDİRİM | 5 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay - Kırklarelispor maçı ne zaman? Altay - Kırklarelispor maçı ne zaman? 12:47
Kopenhag maçı öncesi büyük kriz! Kopenhag maçı öncesi büyük kriz! 12:46
Göztepe - 1461 Trabzon maçı ne zaman? Göztepe - 1461 Trabzon maçı ne zaman? 12:44
Bodrumspor - Menemenspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Menemenspor maçı ne zaman? 12:41
Kasımpaşa - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman? 12:38
Hasan Arat mazbatasını aldı! Hasan Arat mazbatasını aldı! 12:38
Daha Eski
Bandırmaspor - Somaspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Somaspor maçı ne zaman? 12:34
BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? 12:30
Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Galatasaray'da 4 ayrılık birden! 10:28
NBA'de Pacers ve Pelicans yarı finale kaldı! NBA'de Pacers ve Pelicans yarı finale kaldı! 10:35
Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi! Trabzonspor gözünü kupaya çevirdi! 10:36
G.Saray'da kırmızı alarm! Zaha... G.Saray'da kırmızı alarm! Zaha... 11:05