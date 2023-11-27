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TAVUK SEVDASI TARİFİ - 🍗Evde Tavuk Sevdası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Tavuk içine mantarlı dolgusuyla sofralarda yerini alan Tavuk Sevdası, en beğenilen tarifler arasında olmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Tavuk sevdası, pratik tariflerin gözdesi oluyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Tavuk Sevdası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte evde Tavuk Sevdası yapmak isteyenler için Tavuk Sevdası tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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TAVUK SEVDASI TARİFİ - 🍗Evde Tavuk Sevdası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TAVUK SEVDASI TARİFİ - Misafir sofralarının vazgeçilmez tariflerinden olan Tavuk Sevdası, yiyenleri tadıyla büyülüyor. Evde Tavuk Sevdası yapmak isteyen vatandaşlar için Tavuk Sevdası tarifini derledik.

Tavuk Sevdası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 8 adet tavuk göğsü

Tavuk marinesi için;

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kaşığı toz biber

İç harcı için;

  • 9 adet mantar
  • 200 gram ıspanak
  • 100 gram kaşar peyniri
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış mısır
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım demet dereotu
  • 2 adet soğan
  • 1 diş sarımsak

Sosu için;

  • 3 yemek kaşığı yereyağı
  • 3 yemek kaşığı salça
  • 3 silme yemek kaşığı un
  • 2 buçuk su bardağı ılık su

Yapılışı:

  • Tavuk göğüslerini güzelce yıkayın ve kurulayın.
  • 2. Tavuk marinesi için zeytinyağı, karabiber, tuz ve kırmızı toz biberi karıştırın. Bu karışımı tavuk göğüslerine sürün ve bir süre buzdolabında dinlendirin.
  • 3. İç harcı için mantarları, ıspanakları, kaşar peynirini, haşlanmış mısırı, tuzu, karabiberi, toz biberi, kekiği, ince doğranmış dereotunu, soğanları ve sarımsağı tavada soteleyin.
  • 4. Marine edilmiş tavuk göğüslerini açın ve içine hazırladığınız harçtan koyun. Tavukları rulo şeklinde sarın.
  • 5. Tavuk rulolarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
  • 6. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Ardından salçayı ekleyip karıştırın. Yavaşça ılık suyu ekleyerek sosu pişirin.
  • 7. Hazırladığınız sosu tavuk rulolarının üzerine dökün.
  • 8. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tavuklar kızarana kadar pişirin.
  • 9. Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN

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