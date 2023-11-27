TAVUK SEVDASI TARİFİ - 🍗Evde Tavuk Sevdası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TAVUK SEVDASI TARİFİ - Misafir sofralarının vazgeçilmez tariflerinden olan Tavuk Sevdası, yiyenleri tadıyla büyülüyor. Evde Tavuk Sevdası yapmak isteyen vatandaşlar için Tavuk Sevdası tarifini derledik.
Tavuk Sevdası nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 8 adet tavuk göğsü
Tavuk marinesi için;
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kaşığı toz biber
İç harcı için;
- 9 adet mantar
- 200 gram ıspanak
- 100 gram kaşar peyniri
- 3 yemek kaşığı haşlanmış mısır
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- Yarım demet dereotu
- 2 adet soğan
- 1 diş sarımsak
Sosu için;
- 3 yemek kaşığı yereyağı
- 3 yemek kaşığı salça
- 3 silme yemek kaşığı un
- 2 buçuk su bardağı ılık su
Yapılışı:
- Tavuk göğüslerini güzelce yıkayın ve kurulayın.
- 2. Tavuk marinesi için zeytinyağı, karabiber, tuz ve kırmızı toz biberi karıştırın. Bu karışımı tavuk göğüslerine sürün ve bir süre buzdolabında dinlendirin.
- 3. İç harcı için mantarları, ıspanakları, kaşar peynirini, haşlanmış mısırı, tuzu, karabiberi, toz biberi, kekiği, ince doğranmış dereotunu, soğanları ve sarımsağı tavada soteleyin.
- 4. Marine edilmiş tavuk göğüslerini açın ve içine hazırladığınız harçtan koyun. Tavukları rulo şeklinde sarın.
- 5. Tavuk rulolarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
- 6. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Ardından salçayı ekleyip karıştırın. Yavaşça ılık suyu ekleyerek sosu pişirin.
- 7. Hazırladığınız sosu tavuk rulolarının üzerine dökün.
- 8. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tavuklar kızarana kadar pişirin.
- 9. Sıcak servis yapın.
AFİYET OLSUN