ADANA USULÜ İÇLİ KÖFTE TARİFİ | Mangal ateşinde İçli köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ADANA USULÜ İÇLİ KÖFTE - Alışılmışın dışında pişirme yöntemiyle yapılan Adana usulü içli köfte damak çatlatmaya devam ediyor. Tescillenmiş bu lezzet kebabın adını unutturuyor. İşte mangal ateşinde Adana usulü içli köfte tarifi sizlerle...

Adana usulü içli köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

Dışı için;

Yarım kilo bulgur

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 kaşık salça

1 kaşık tuz

1 çay kaşığı pulbiber ve karabiber

İçi için;

Yarım kilo kıyma

4 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı pul biber

1 kaşık salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 kaşık donyağ

Yapılışı:

Yağlarınızı tavaya alın,eridikten sonra küp küp doğranmış soğanları ilave ederek kavurun.

Kıymanızı ilave edin kavurmaya devam edin.

Salçayı, baharatları ve cevizi ekleyin, Piştikten sonra altını kapatın.Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.

İrmik ve ince bulguru kaynar suyla ıslatıp kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin.

İçine un, yumurta, salça ve baharatları ilave ederek güzelce yoğurun.

İyice homojen hale gelince cevizden büyük parçalar koparıp yuvarlayın. Baş parmağınızla içini yumuşak hareketlerle oyun. İçine harcınızdan ilave ederek tekrar yuvarlayarak kapanmasını sağlayın.

Tüm harca aynı işlemi uygulayın.

Şişlere takıp mangal ateşinde kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN