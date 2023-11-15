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PİROHU TARİFİ | Kıbrıs mantısı nasıl yapılır? - Pirohu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Peynir, et suyu ve cevizle yapılan bir çeşit mantı olan Pirohu, Osmanlı mutfağında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Piruhi olarak da bilinen ve et suyunda pişirilen peynirli mantının tarifi, son zamanlarda en sık araştırılan yemekler arasında yerini aldı. Peki Kıbrıs mantısı nasıl yapılır? - Pirohu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 08:59
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PİROHU TARİFİ | Kıbrıs mantısı nasıl yapılır? - Pirohu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PİROHU TARİFİ | Kıbrıs'ın geleneksel lezzetlerinden olan ve Osmanlı mutfağından dünyaya yayılan, yiyen herkesin tadına hayran kaldığı Pirohu tarifi, son zamanlarda sıklıkla araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Kuzey Kıbrıs Türk mutfağının yanı sıra Güney Kıbrıs Rum mutfağında da sevilen lezzetler arasında yer alan Pirohu hakkında arama motorlarında araştırılan Kıbrıs mantısı nasıl yapılır? - Pirohu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KIBRIS MANTISI NASIL YAPILIR?

PİROHU MALZEMELERİ

Hamuru İçin:

  • 1 yumurta
  • 2, 5 su bardağı un
  • 1 su bardağı su
  • Tuz

İçi için:

  • Tulum peynir
  • Maydanoz
  • Bir tutam kırmızı biber

Üzeri için:

  • Sarımsaklı yoğurt (isteğe bağlı)
  • Tereyağı
  • Tatlı kırmızı toz biber

PİROHU YAPILIŞI

  • Bir kaba elenmiş unu alın. Ortasını havuz gibi açın ve yumurtayı ekleyin.
  • Çevresine bir silme tatlı kaşığı tuz serpin.
  • Yumurtayı elinizle karıştırın bir yandan su ekleyin ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
  • Gerekirse un ilavesi yapabilirsiniz.
  • Hamurun sert olmamasına dikkat edin.
  • Bu hamuru yumruk büyüklüğünde bezelere ayırıp kabuk tutmaması için üzerini nemli bezle örtün.
  • 20 dakika dinlenmeye bırakın.
  • İç kısmı için tulum peynirini rendeleyin.
  • İçine ince doğradığınız maydanozu ve bir tutam kırmızı biberi ekleyin, karıştırın.
  • Bezeleri yufka şeklinde açın. (Çok ince olmamalı.) Kare şeklinde kesin.
  • İçine birer tutam iç karışımdan koyun.
  • Üçgen şeklinde katlayın ve kenarlarını parmak uçlarınızla sabitleyip çatal ucu ile kenarlarına bastırın.
  • Geniş bir tencerede su kaynatın.
  • Piruhileri içine dikkatlice koyun ve arada karıştırarak pişirin.
  • Piştiğini bir tane deneyerek kontrol edebilirsiniz.
  • Servis tabağına alın. Üzerine toz biber ile kavurduğunuz tereyağını dökün.
  • İsterseniz sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz.

PİROHU PÜF NOKTALARI

Pirohu'nun aslı et su yu ile pişirilir. Bu sebeple kaynattığınız suya bir adet et bulyon veya bir miktar et suyu dökerek hamurları bu şekilde haşlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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