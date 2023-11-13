KARADENİZ BÖREĞİ TARİFİ - Evde Karadeniz böreği nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KARADENİZ BÖREĞİ TARİFİ - Pırasalı muhteşem iç harcıyla iştah kabartan Karadeniz böreği, tadan herkesi lezzetiyle büyülüyor. Peki Karadeniz böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Pırasalı Karadeniz Böreği nasıl yapılır?
Malzemeleri:
İç harcı:
- 1 kg pırasa
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Hamuru için:
- 7 su bardağı un
- 1 ,5 tatlı kaşığı tuz
- Yarım litre kadar ılık su
Yapılışı:
- Ilık suya un ve tuz kontrollü ilave edilerek yumuşak bir hamur hazırlanıp yarım saat kadar dinlendirilir. ( Hamurun çok iyi yoğrulması gerekiyor.
- Bu arada içini hazırlayalım. Pırasalar ince ince doğranıp yağda sotelenir.
- İçine salça ve tuz eklenip biraz daha kavrulup 1 bardak su konulup yumuşayıncaya kadar pişirilir.
- Dinlenen hamur iki eşit parçaya bölünür ve açılır.
- Açılan hamur tepsiye serilir, iç harç hamurun üstüne dökülür. Açılan diğer hamur da harcın üstüne koyulur
- 180 derecede altı üstü kızarana kadar pişirilir.
AFİYET OLSUN