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KARADENİZ BÖREĞİ TARİFİ - Evde Karadeniz böreği nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Karadeniz'in sevilen yemeklerinden olan Pırasalı Karadeniz Böreği, yiyenlerin damağında tadını bırakmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin damağını çatlatan pırasalı karadeniz böreği vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer aldı. Pırasalı karadeniz böreği tarifini sizler için derledik..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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KARADENİZ BÖREĞİ TARİFİ - Evde Karadeniz böreği nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KARADENİZ BÖREĞİ TARİFİ - Pırasalı muhteşem iç harcıyla iştah kabartan Karadeniz böreği, tadan herkesi lezzetiyle büyülüyor. Peki Karadeniz böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Pırasalı Karadeniz Böreği nasıl yapılır?

Malzemeleri:

İç harcı:

  • 1 kg pırasa
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Hamuru için:

  • 7 su bardağı un
  • 1 ,5 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım litre kadar ılık su

Yapılışı:

  • Ilık suya un ve tuz kontrollü ilave edilerek yumuşak bir hamur hazırlanıp yarım saat kadar dinlendirilir. ( Hamurun çok iyi yoğrulması gerekiyor.
  • Bu arada içini hazırlayalım. Pırasalar ince ince doğranıp yağda sotelenir.
  • İçine salça ve tuz eklenip biraz daha kavrulup 1 bardak su konulup yumuşayıncaya kadar pişirilir.
  • Dinlenen hamur iki eşit parçaya bölünür ve açılır.
  • Açılan hamur tepsiye serilir, iç harç hamurun üstüne dökülür. Açılan diğer hamur da harcın üstüne koyulur
  • 180 derecede altı üstü kızarana kadar pişirilir.

AFİYET OLSUN

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