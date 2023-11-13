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HAZIR YUFKA SU BÖREĞİ TARİFİ - Hazır yufkadan su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası

Yemek sofralarında, çay saatlerinde mükemmel tarifiyle karşımıza çıkan su böreği, damak çatlatmaya devam ediyor. Evde kolayca ve hızlı bir şekilde su böreği yaparak sofraları donatmak isteyenler için hazır yufkadan su böreği tarifini haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:28 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 12:40
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HAZIR YUFKA SU BÖREĞİ TARİFİ - Hazır yufkadan su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktası

HAZIR YUFKA SU BÖREĞİ TARİFİ - Vakti kısıtlı olanların, çok uğraşmadan yapabileceği su böreği, gerçeğini aratmayan lezzette olmaya devam ediyor. Hazır yufka ile su böreği yapmak isteyen vatandaşlar için su böreği tarifini haberimizde derledik...

Hazır yufka su böreği nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 6 adet böreklik yufka

Sosu için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı süt
  • 3 adet yumurta

İç harcı için:

  • Bir kase beyaz peynir
  • Maydanoz

Yapılışı:

  • Yumurta, süt ve sıvı yağı büyük bir kapta karıştırın. İlk böreklik yufkamızı tepsiye yerleştiriyoruz.
  • İkinci yufkamızı birkaç parçaya bölerek karıştırdığımız sütlü karışıma batırıyoruz iyice ve ilk yufkanın üzerine yerleştiriyoruz.
  • İç harcımızdan serpiyoruz ve yine iki yufka daha birkaç parçaya bölerek karışıma batırarak peynirli harcın üzerine yerleştiriyoruz.
  • Tekrar peynirden serpiyoruz ve geri kalan iki yufkayı da karışıma batırarak tepsiye döşüyoruz.
  • Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.
  • Piştikten sonra üstünü bir tepsiyle kapatıyoruz ki sıcaklığıyla birlikte üst kısmı da tekrar yumuşasın.

AFİYET OLSUN

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