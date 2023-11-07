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LUHUM PİLAVI TARİFİ - Evde Luhum Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

Osmanlı saray mutfağının çeşitli yemekleri arasında olan Luhum Pilavı, türlü malzemelerden oluşuyor. Hamur üzerindeki kıyma ile servis edilen Luhum Pilavı, zengin malzeme listesinden oluşuyor. Evinde yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Luhum Pilavı tarifi, Luhum Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabı ile Luhum Pilavı'nın malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:00
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LUHUM PİLAVI TARİFİ - Evde Luhum Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

LUHUM PİLAVI TARİFİ - Doyuruculuğuyla bilinen Türk mutfağının gözde tariflerinden biri olan Luhum Pilavı, vazgeçilmeyen lezzetler arasında yerini alıyor. Evde Luhum Pilavı yapmak isteyen vatandaşlar için Luhum Pilavı tarifini haberimizde derledik

Luhum Pilavı nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 1,5 lt. et suyu (6 su bardağı)
  • 250 ml. soda ( 1 su bardağı)
  • 150 gr. tereyağı (10 çorba kş.)
  • 2 adet yumurta
  • tuz
  • 250 gr. un (2 su bardağı)
  • 200 gr. soğanı (ince kıyılmış) (orta boy)
  • 300 gr. domates (kabukları soyulup, ince doğranmış), (3 orta boy)
  • 500 gr- kavrulmuş kıyma
  • taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  • Et suyunu bir taşım kaynatıp, sıcak tutun.
  • Bir yoğurma kabına sodayı, 3 çorba kaşığı tereyağını, yumurtaları ve tuzu koyup çırpın.
  • içine unu katarak yoğurup yumuşak bir hamur hazırlayın.
  • Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde topaklara ayırıp, yuvarlayın.
  • Her bir topağı tek tek önüne cize alın, unlayıp oklava ile incecik açın ve kebap şişi genişliğinde şeritlere ayırın.
  • Bu şeritleri de 1 / 2 cım.'lik kareler biçiminde kesip bir kalbur üzerine serin.
  • Luhumları kullanılıncaya kadar burada biraz kurutun.
  • Bir tencerede tuzlu su kaynatıp , luhumları içine atın.
  • Kevgir ile karıştırarak bir kapta kaynatın ve suyunu süzdürerek ateşten alın.
  • Süzülmüş luhumları bir sahana boşaltın.
  • Sahanı kısık ateşe oturtup, luhumların üzerine kaynar et suyunu gezdirin, suyunu çekmeye bırakın.
  • Bu arada tavada kalan tereyağını eritin.
  • Yağ kızınca soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Kavrulmuş soğanlara domatesi de katıp karıştırın.
  • Kıymayı da katarak tuzunu ve biberini ayarlayın.
  • Pişen luhumların üzerine bu sosu gezdirerek servis yapın

AFİYET OLSUN

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