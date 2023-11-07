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ISLAMA KÖFTE TARİFİ - Evde Islama Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

Sakarya'nın en meşhur lezzetlerinden olan Islama Köfte, yiyenlerin bir daha unutamayacağı bir tarif olmaya devam ediyor. Kemik suyu içine batırılan ekmeğinden gelen ismi damak çatlatmaya devam ediyor. Son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan tarifler arasına giren Islama Köfte nedir? Nasıl yapılır? sorularının cevapları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:50
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ISLAMA KÖFTE TARİFİ - Evde Islama Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler?

ISLAMA KÖFTE TARİFİ - Soslu çıtır ekmeğinin üzerine dizilen köftesiyle sunum yapılan Islama Köfte, büyük küçük herkesin bayılarak yediği tarif haline geldi. Islama Köfte tarifini kendi evinde, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Islama Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

Islama Köfte nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 10 dilim ekşi mayalı ekmek
  • 200 gram kuzu döş kıyma
  • 400 gram dana döş kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı kimyon

Sosu İçin:

  • 1/2 litre kemik suyu
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 10 adet kiraz domates
  • 10 adet kıl biber

Yapılışı:

  • Sos için kemik suyu, sıvı yağ ve toz biberi ağzı geniş bir tavada kısık ateşte pişirin.
  • 10 dakika kadar kaynatın. Fazla sıcaklığının gitmesi için sosu ocaktan alıp hafif ılıtın.
  • İki dilim ekmeğin içini minik parçalara ayırın ve üzerine soğanı rendeleyip harmanlayın.
  • Kıymaları derin bir kaba alın baharatları ve soğanlı ekmeği de ekleyin.
  • Çok fazla ezmeden harmanlayın. Harcı hemen pişirecekseniz 20-30 dakika oda sıcaklığında, hemen pişirmeyecekseniz buzdolabında bekletin.
  • Elinizi hafifçe yağlayın ve harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı köfteler yapın.
  • Köfteleri hafifçe yağladığınız tavada önlü arkalı pişirin.
  • Köfteleri pişirirken ara ara biriken yağı başka bir kaba almayı unutmayın aksi takdirde köfteleriniz haşlanır.
  • Ekmekleri sosa önlü arkalı sosa batırın ve süzdürün. Orta sıcaklıktaki tavada önlü arkalı kızartın.
  • Köfteleri pişirdiğiniz tavada domates ve biberleri de soteleyin.
  • Islak ve kızarmış ekmeklerin üzerine köfteleri koyup yanında domates ve biberle servis edebilirsiniz. Şıra ya da ayranı da unutmayın. Afiyet olsun!

AFİYET OLSUN

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