BURSA PİDELİ KÖFTE - Evde Pideli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

BURSA PİDELİ KÖFTE - Pideli Köfte en sık aratılan yemekler arasında yerini alırken arama motorlarında araştırılan Pideli Köfte nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Pideli Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Pideli Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

Köftesi için;

Yarım kilo dana kıyma

1 büyük soğan (rondodan geçirin veya rendeleyin ve suyunu süzün posasını kullanın)

1 çay bardağından biraz eksik galeta unu

1 çay kaşığı karbonat

Karabiber, kimyon, toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Biraz zeytinyağı

1 çay bardağı kadar su

Salçalı sos için;

4 yemek kaşığı salça (bu köfte ölçüsüyle 4 porsiyon çıkıyor ve bol köfteli oluyor)

İnceltmek için su

Biraz tuz

Üzeri için;

Tereyağı

Ayrıca;

3 tane boş pide

Biber

Domates

Yapılışı:

Tüm malzemeyi güzelce yoğurun ve minik toplar yapıp incecik hale getirin.

Üzerini streçleyip buzdolabında dinlendirin.

Boş pideleri küp küp doğrayın ve tavada biraz ısıtıp kıtırlaştırın ve servis tabağına alın.

Ayrı bir yerde salçalı sosunu yapın.

Köfteleri kızartın.

Pidelerin üzerine salçalı sostan gezdirin her yerine gelsin.

Üzerine köfteleri dizin. En son tereyağını kızdırıp gezdirelim.

Biber ve domatesle servis edebilirsiniz.

Püf noktaları:

Pideli köfte yapımında bayatlamış ekmekleri kullanarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu tarifin yapımına tırnaklı pide çok yakışmaktadır, dilerseniz ramazan pidesi de kullanabilirsiniz.

Pideli köftenin diğer köftelerden farkı köftelerin döner gibi incecik şekillendirilmesidir. Bu aşamaya dikkat etmelisiniz.

AFİYET OLSUN