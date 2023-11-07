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BURSA PİDELİ KÖFTE - Evde Pideli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Bursa yöresine ait pide üstündeki incceceik köteleriyle iştah kabartan Pideli Köfte, büyük küçük herkesin hoşuna gidiyor. Misafir ağırlamak için tercih edilebilen ve pratik yapımının yanı sıra damak çatlatan lezzetiyle de gönülleri fetheden Pideli Köfte için arama motorlarında araştırılan Pideli Köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları konularını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:44 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:46
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BURSA PİDELİ KÖFTE - Evde Pideli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

BURSA PİDELİ KÖFTE - Pideli Köfte en sık aratılan yemekler arasında yerini alırken arama motorlarında araştırılan Pideli Köfte nasıl yapılır? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Pideli Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Pideli Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

Köftesi için;

  • Yarım kilo dana kıyma
  • 1 büyük soğan (rondodan geçirin veya rendeleyin ve suyunu süzün posasını kullanın)
  • 1 çay bardağından biraz eksik galeta unu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • Karabiber, kimyon, toz biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Biraz zeytinyağı
  • 1 çay bardağı kadar su

Salçalı sos için;

  • 4 yemek kaşığı salça (bu köfte ölçüsüyle 4 porsiyon çıkıyor ve bol köfteli oluyor)
  • İnceltmek için su
  • Biraz tuz

Üzeri için;

  • Tereyağı

Ayrıca;

  • 3 tane boş pide
  • Biber
  • Domates

Yapılışı:

  • Tüm malzemeyi güzelce yoğurun ve minik toplar yapıp incecik hale getirin.
  • Üzerini streçleyip buzdolabında dinlendirin.
  • Boş pideleri küp küp doğrayın ve tavada biraz ısıtıp kıtırlaştırın ve servis tabağına alın.
  • Ayrı bir yerde salçalı sosunu yapın.
  • Köfteleri kızartın.
  • Pidelerin üzerine salçalı sostan gezdirin her yerine gelsin.
  • Üzerine köfteleri dizin. En son tereyağını kızdırıp gezdirelim.
  • Biber ve domatesle servis edebilirsiniz.

Püf noktaları:

  • Pideli köfte yapımında bayatlamış ekmekleri kullanarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle bu tarifin yapımına tırnaklı pide çok yakışmaktadır, dilerseniz ramazan pidesi de kullanabilirsiniz.
  • Pideli köftenin diğer köftelerden farkı köftelerin döner gibi incecik şekillendirilmesidir. Bu aşamaya dikkat etmelisiniz.

AFİYET OLSUN

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