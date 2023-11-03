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YENİ GELİN BAKLAVASI TARİFİ - Evde Yeni Gelin Baklavası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Çıtır baklava hamuruyla şerbetiyle Yeni gelin baklavası, pratikliğiyle gün kurtarıcı bir tatlı olmaya devam ediyor. Muhteşem sosuyla evde Yeni gelin baklavası yapmak isteyen vatandaşlar için Yeni gelin baklavası tarifini haberimizde derledik..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 13:58 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 14:00
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YENİ GELİN BAKLAVASI TARİFİ - Evde Yeni Gelin Baklavası nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

YENİ GELİN BAKLAVASI TARİFİ

Yeni gelin baklavası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 paket hazır baklavalık yufka
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • 1 çay bardağı hindistan cevizi

Sosu için:

  • 2 yumurta
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

  • 1 su bardağı şeker
  • 1 buçuk su bardağı su
  • Limon

Yapılışı:

  • Öncelikle şerbeti hazırlayın. Küçük bir tencere şeker ve suyu alın ve kaynatın.
  • Kaynamaya başlayınca 3-4 damla limon damlatın ve üç dört dakika sonra altını kapatıp soğumaya bırakın.
  • Yufkaların birini alıp tezgaha serin ve üzerine ceviz ve hindistan cevizinden serpin.
  • Daha sonra iki el ile tutup büzün ve enine tepsiye dizin. Tepsi dolana kadar aynı işlemi yapın.
  • Tepsi dolduktan sonra da sosu hazırlayın. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpın.
  • Daha sonra diğer malzemeleri eklin ve karıştırın.
  • Hazır olan sosu tepsinin her yerine gelecek şekilde dökün ve önceden ısıtılmış fırında alt ve üstü kızarana kadar pişirin.
  • Fırından çıktıktan sonra tatlıyı dilimleyin ve üç dört dakika sonra soğuk olan şerbeti üzerine dökün.

AFİYET OLSUN

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