KARNIYARIK TARİFİ - Evde Karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KARNIYARIK TARİFİ - En sevilen sebzeler arasında üst sıralarda yer alan patlıcanın en güzel hali bu tarifte. Karnıyarık sevenlerin ve denemek isteyen vatandaşlar için en güzel Karnıyarık tarifini haberimizde derledik...

Karnıyarık nasıl yapılır?

Malzemeler:

6 adet küçük boy patlıcan (büyük ise ikiye bölebilirsiniz)

3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

200 gr kıyma

1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin.

İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın.

Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun.

Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın.

Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.

Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.

Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun.

Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin.

Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de pişecektir.

AFİYET OLSUN