KİRÇİKLİ KELEM DOLMASI TARİFİ - Evde Kirçikli Kelem Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KİRÇİKLİ KELEM DOLMASI TARİFİ - Muş yöresinden çıkan ve tüm Türkiye'ye yayılan lezzetler arasında olan Kirçikli Kelem Dolması, evde yapmak isteyenler, arama motorlarında tarif araştırması yapıyor. İşte Kirçikli Kelem Dolması'nın malzemeleri yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

Kirçikli Kelem Dolması nasıl yapılır?

Malzemeleri:

1 Büyük baş lahana

500 gr yağlı kıyma

400 gr ince bulgur

1 yemek kaşığı reyhan

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 yemek kaşığı tuz

Salata harcı:

1 kg domates

300 gr yeşil biber

İki büyük baş soğan

1 tatlı kaşığı reyhan,pulbiber,karabiber,

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz ve lahana sapları

Yapılışı:

Lahanalar haşlanır bulgur, kıyma, tuzla güzelce yoğrulur.

Yavaş yavaş su ilave edilerek kıvama gelinceye kadar yoğrulur.

Serçe parmağı büyüklüğünde (kalınlığında) küçük küçük sarılır.

Tencerenin 4 parmak genişliğinde dolacak kadar doldurulur.

Salata malzemeleri çoban salatası şeklinde doğranıp, baharatları eklenir, sarmalara kat kat ilave edilir ve pişirilmeye bırakılır.

Dolmalar piştikten sonra zevke göre tere yağı veya pulbiberli yağ ve yoğurt eklenerek servis edilir.

AFİYET OLSUN