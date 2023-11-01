KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf Dolması, Erzurum'dan çıkıp tüm Türkiye'ye yayılan ve lezzetiyle büyük küçük herkesin damağını çatlatan tatlılar arasında yer alıyor. İç harcı, bol şerbetli, çıtır çıtır hamuru ile yiyenlerin tadına doyamadığı kadayıf dolması için arama motorlarında sorgulanan Kadayıf Dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kadayıf Dolması Malzemeleri

300 gram taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış ceviz

3 adet yumurta

yarım su bardağı süt

yarım paket vanilya

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Kadayıf Dolması Yapılışı

lk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için şeker ve suyu yaklaşık 20dk kaynatıyoruz.

Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz.

Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız.

Kadayıfı elimiz ile biraz havalandırıyoruz.

Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz.

Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz.

Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz.

Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz.

Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimiz ile düzeltiyoruz.

Fazla gelen yumurtayı elinizle sıkabilirsiniz.

Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz.

Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartıyoruz.

Tencereden alır, almaz hemen soğuk olan şerbetin içerisine bırakıyoruz.

3-4 dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz.

Ilık olarak servis ediyoruz.

Kadayıf Dolması Püf Noktaları