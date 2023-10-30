MISIRLI PİLAV TARİFİ - Evde Mısırlı pilav nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları..

MISIRLI PİLAV TARİFİ - Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Mısırlı pilav, büyük küçük herkesin damak zevkine uyuyor. Tadını damakta bırakan Mısırlı pilav tarifini sizler için haberimizde derledik.

Mısırlı pilav nasıl yapılır?

Malzemeleri:

2 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım kaşık tereyağı

1 su bardağı konserve mısır tanesi

3 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

Pirinçleri bekletmek için;

Ilık su

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Pirinci bir kaseye alalım, tuzlu ılık suda biraz ıslayalım. 15-20 dakika kadar nişastasından arınması için bekletelim.

Ardından pilav tenceremize tereyağı ve sıvı yağı alalım, tereyağının erimesini bekleyelim.

Tereyağı eriyince ısladığımız pirinci süzerek yıkayıp suyunu iyice sızdırınca içine atıp karıştırarak güzelce kavuralım.

Ardından mısırı ilave edelim, karıştırarak kavurmaya devam edelim.

Sıcak su ile tuzu ekleyerek karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatalım. İki su bardağı pirince üç bardak yeterli olur. (Ama sizin kullanacağınız pirince göre değişir. Suyunu pirincinize göre ayarlayınız Bazen dört de çekebiliyor).

Pilavımız kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım.

Pilavımız suyunu iyice çekince ocağın altını kapatalım. Üzerine kağıt havlu örterek 10 dakika kadar demlenmeye bırakalım.

Plavımızı karıştıralım, sonra yemeklerimizin yanında servis edelim. Çok lezzetli oluyor.

Püf noktaları:

Tarifte tavuk suyu kullanmanız pilavın lezzetini daha da artıracaktır.

Demlenmesi için beklettiğiniz pilavın kapağına kağıt havlu koymanız pilavın tane tane olmasını sağlar.

AFİYET OLSUN