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ŞİŞ KÖFTE TARİFİ - Şiş Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Et severlerin yemekten doyamayacağı Şiş Köfte, büyük küçük herkesin hoşuna gidiyor. Çeşitli baharatlarla harmanlanan Şiş Köfte pilav ve makarnaların olmazsa olmazı. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı Şiş Köfte tarifini araştıranlar için Şiş Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:16 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:20
ŞİŞ KÖFTE TARİFİ - Şiş Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

ŞİŞ KÖFTE TARİFİ - Burdur iline ait ve çok sevilen yemeklerden biri haline gelen Şiş Köfte, yiyenlerin tadını unutmayacağı bir lezzet oluyor. Yedikçe yediren Şiş Köfte tarifini araştıranlar için Şiş Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

ŞİŞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gram yarım yağlı dana kıyma
  • 1 soğan(robottan çekilip suyu sıkılmış)
  • Yarım demetten az maydanoz(ince kıyılmış)
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı pulbiber(sevmiyorsanız azaltın)
  • Tuz(damak zevkinize uygun ekleyin)
  • Yeteri kadar geniş çöp şiş

Yapılışı:

  • Yoğurma kabına kıyma, soğan, maydanoz ve kalan tüm malzemeyi alıp yoğuralım.
  • Harç iyice birbirine karıştıktan sonra yine en az 3-5 dk yoğurarak iyice toparlanmasını kıvamını iyi tutmasını sağlayalım.
  • Bu sayede dinlendirmeye gerek kalmayacak ve şekillendirirken dağılma yapmayacak.
  • Ardından iri parçalar alarak düz bir zemin üzerinde çok inceltmeden silindir şekli verelim.
  • İçerisinden çöp şişi dikkatlice geçirip üzerini hafif düzledikten sonra elimize alalım ve şeklini bozmadan yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim.
  • Tüm harcı aynı şekilde hazırlayıp 200 derece ısınmış fırında kontrollü pişirelim.
  • Bugün de çöp şişe sarma derdi olmadan çöp şiş köfteler yaptık.

AFİYET OLSUN

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