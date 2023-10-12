GAZEL BÖREĞİ TARİFİ | Gazel böreği malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

GAZEL BÖREĞİ TARİFİ | Son zamanların en poopüler tarifleri arasında yer alan Gazel böreği, büyük küçük herkesi lezzetiyle büyülüyor. İçindeki kıyma ve patatesin birleşimiyle yapıl harcı bir de böyle deneyenler, bu eşsiz tattan vazgeçemiyor. Peki Gazel böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

GAZEL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

İç malzeme:

250 gr kıyma

30 gr sıvıyağ

2 haşlanmış patates

2 soğan

3 dal maydanoz

Yarım su bardağı buğday nişastası

1 yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

3 çorba kaşığı sıvıyağı

Nasıl Yapılır?

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp su, yoğurt, sıvıyağ, yumurta ve tuzu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru 2 eşit bezeye ayırın. Bezeleri üzerlerine nişasta serpiştirerek merdane ile tabak büyüklüğünde açın.

Açtığınız hamurların üzerlerine eritilmiş ılık tereyağı sürüp üst üste yerleştirin. Merdane ile yufka inceliğinde büyük bir hamur açın.

Hamuru ortadan ikiye kesin. İç malzeme için, soğanları soyup doğrayın. Sıvıyağı tavada kızdırıp soğanı soteleyin. Kıymayı ilave edip 5 dakika karıştırarak kavurun.

Patatesleri iri küpler şeklinde doğrayıp kıymaya ekleyin. 5 dakika daha pişirin. Tuz, karabiber ve kıyılmış maydanozu ilave edip tatlandırın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın. İç malzemeyi hazırladığınız yarım hamurların üzerine yayın. Geniş rulo şeklinde sarıp yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

Yumurta sarısı ile sıvıyağı karıştırıp böreklerin üzerlerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Dilimleyip sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN