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SARIMSAK KÖFTESİ (FELLAH KÖFTESİ) TARİFİ | Sarımsak Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Bulgurla yapılan köftenin muhteşem sosla buluştuğu yöresel lezzet Sarımsak köftesi, arama motorlarında en sık araştırılan yemek tarifleri listesinde ilk sıralara yükseldi. Peki Sarımsak Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? Asla dağılmayan nefis Sarımsak köftesi tarifi haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 08:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:14
SARIMSAK KÖFTESİ (FELLAH KÖFTESİ) TARİFİ | Sarımsak Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

SARIMSAK (FELLAH) KÖFTESİ TARİFİ | Fellah köfte, Bulgur Köftesi ve Zeyitli Köfte de denilen, Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Gaziantep ve Van'da oldukça yaygın olan yöresel lezzet Sarımsak köftesinin yapımı vatnadaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Dağılmayan nefis soslu fellah köftesini denemek isteyenler için Sarımsak Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SARIMSAK KÖFTESİ TARİFİ

SARIMSAK KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 2, 5 su bardağı bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 kaşık biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay bardağı un

Sosu için;

  • 4 diş sarımsak
  • Limon tuzu
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 4 adet büyük boy domates
  • Tuz, pul biber
  • Maydanoz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Sarımsak Köftesi Yapılışı

  • Bulgur ve irmiği bir kaba koyup üzerini geçmeyecek şekilde soğuk su koyup çekmesini bekliyoruz.
  • Salçayı, tuzu ve pul biberi koyup yoğuruyoruz., kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz.
  • Küçük top halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz.
  • Tenceremizde su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. çok pişirmemeye dikkat edin.
  • Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu pul biber tuz salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz.
  • Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz.
  • Maydanozla servis yapıyoruz.

SARIMSAK KÖFTESİ PÜF NOKTASI NEDİR?

  • Köfteleri yuvarlarken ellerinizi ıslatmaya özen gösterin. Bu sayede hem daha kolay yuvarlarsınız hem de köfteleriniz gevşek olmaz. Köftelerinizi hazırlarken parmağınızla nazikçe üzerlerine bastırıp şekillendirebilirsiniz. Köfteler suyun üzerine çıktığında haşlanmış demektir.
  • Su kaynadıktan sonra köfteleri içerisine ekleyin ve dikkatli bir şekilde karıştırın. Çok önemli bir ipucunu da hatırlatalım; köftelerin üste çıkması iyi piştiği anlamına gelir. Çok bekletmeden süzgeç yardımıyla alın ve geniş bir servis tabağına aktarın.
  • Diyelim ki Fellah köftesini hazırlarken bütün malzemeleri bir araya getirdiniz fakat kıvamının biraz katı olduğunu farkettiniz. Bu durumda yapmanız gereken şey, yoğururken köftenin hamuruna az az su eklemektir. Peki katı olmadı da cıvık olduysa ne yapılması gerekir? O zaman da bir kaşıkla azar azar un ilave ederek uygun kıvama getirebilirsiniz.
  • İrmik ve bulgur pişerken kıvamı cıvık olduysa 1-2 yemek kaşığı irmik eklemeniz bu sorunu çözecektir.
  • Yumurtalar karışım soğuduğunda ilave edilmelidir. Eğer sıcak haldeyken eklenirse pişerken topaklanma riski vardır.
  • Fellah köftesini yoğururken muhakkak suyla ıslatmayı unutmayın. Aksi takdirde köfteleriniz dağılacaktır. Macun kıvamı elde edinceye dek yoğurulması lazımdır. Köftelerin haşlanırken dağılmasını istemiyorsanız bir süre buzdolabında bekletmeniz gerekmektedir. Sosun kıvamı da iyi tutturulmalıdır. Biber salçası köftenin ve sosun lezzetini ikiye katlamaktadır.

AFİYET OLSUN

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