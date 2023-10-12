FATİH SU KESİNTİSİ - Fatih'te sular ne zaman gelecek? (12 Ekim 2023)

12 EKİM 2023 FATİH SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih'te bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 12 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Fatih 12 Ekim Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

FATİH'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?