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SÖMELEK KÖFTE TARİFİ - Sömelek Köfte nasıl yapılır? Sömelek Köfte Tarifi ve püf noktaları

Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetlerinden Sömelek Köfte, yedikçe yediren tarifiyle sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olmaya devam ediyor. Bir yiyenin bir daha unutamayacağı Sömelek Köfte tarifini araştıranlar için Sömelek Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:40
SÖMELEK KÖFTE TARİFİ - Sömelek Köfte nasıl yapılır? Sömelek Köfte Tarifi ve püf noktaları

SÖMELEK KÖFTE TARİFİ - İçindeki bulgur ve kıymanın uyumuyla lezzet kazanan Sömelek Köfte, büyük küçük herkesin tadından doyamayacağı bir yemek olarak bilinir. Sömelek Köfte tarifini kendi evinde, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Sömelek Köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

SÖMELEK KÖFTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Köftesi için:

  • 1,5su bardağıince bulgur(çiğ köftelik)
  • 1/2çay bardağıirmik
  • 300gramyağsız kıyma
  • 1tatlı kaşığıpul biber
  • 1,5çay bardağıılık su
  • 1çay kaşığıtuz
  • 1çay kaşığıkarabiber

Sosu için:

  • 2yemek kaşığıtereyağı
  • 2yemek kaşığısıvı yağ
  • 1çay kaşığıtoz kırmızı biber
  • 1çay kaşığıkuru nane
  • 1çay kaşığıpul biber

Üzeri için:

  • 1su bardağıçırpılmış yoğurt

Sömelek Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

  • Geniş bir tepside çiğ köftelik bulgur ve 1,5 çay bardağı ılık suyu karıştırın ve 5 dakika bekleyip bulgurların şişmesini bekleyin.
  • İrmik, kıyma, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip tüm malzemeler birbirine iyice karışıp, macun kıvamına gelene kadar karıştırın.
  • Kıymalı harçtan serçe parmağı kalınlığında köfteler hazırlayın.
  • Kaynayan suyun içerisinde köfteleri yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirin.
  • Pişen köfteleri kaynayan suyun içerisinden alın.
  • Geniş bir tavada tereyağ, sıvı yağ, pul biber, toz kırmızı biber ve kuru naneyi kızdırın.
  • Sömelek köfteleri kızdırdığınız yağın içerisine atın ve bir iki kere çevirdikten sonra ocaktan alın.
  • Servis tabağına aktardığınız köftelerin üzerine çırpılmış yoğurt ve tavada kalan tereyağından biraz gezdirin.

AFİYET OLSUN

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