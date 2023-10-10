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KONYA BIÇAK ARASI TARİFİ | Bıçak arası pide nasıl yapılır? - Bıçak arası etli ekmek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Konya'nın en meşhur lezzeti etli ekmeği bambaşka bir biçimde yeniden sofralara taşıyan Bıçak arası, büyük küçük herkesin afiyetle yediği tat olarak mutfakları şenlendirmeye devam ediyor. Evinde Konya'nın meşhur bıçak arası pidesini yapmak isteyenler arama motorlarında bıçak arası malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. İşte Konya'nın en leziz yemeklerinden olan bıçak arası tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:16
KONYA BIÇAK ARASI TARİFİ | Bıçak arası pide nasıl yapılır? - Bıçak arası etli ekmek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KONYA BIÇAK ARASI TARİFİ | Konya yöresine ait ve özellikle bu yörelerde yapılan bir çeşit ince ve kenarsız içli pide türü olan etli ekmek, kendisine yeni bir ivme kazandıran bıçak arası ile damak çatlatıyor. Pratik yapımı ve büyük küçük herkesin hayran kaldığı tadı ile sevilen bıçak arasının tarifini biz de haberimizde derledik. İşte Bıçak arası etli ekmek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

BIÇAK ARASI PİDE NASIL YAPILIR?

BIÇAK ARASI MALZEMELERİ

Hamuru için;

  • 4 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket instant maya
  • 1 buçuk su bardağından az su

Üzeri için;

  • Yarım kilo kuşbaşı et
  • 2 domates
  • 1 tane biber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 kaşık sıvı yağ

BIÇAK ARASI YAPILIŞI

Öncelikle hamurumuzu yapıp mayalanmaya bırakalım.

O mayalanırken bir yandan üstünün harcını hazırlayalım: Kuşbaşı etleri çok küçük doğrayalım.

Domatesi biberi de aynı şekilde küçük küçük doğrayalım, baharatımızı katıp karıştıralım.

Hamur mayalandıktan sonra küçük bezeler haline ayıralım.

Hamuru ince uzun bu şekilde açıp üstüne harç sürüp yağlı kağıtlı fırın tepsimize dizelim ve 200 derecede pişirelim. İlk sıcağını attıktan sonra servis edelim.

BIÇAK ARASI PÜF NOKTALARI

  • Hamurun daha hızlı mayalanması için, oda sıcaklığında bekletin.
  • Tarifte kuşbaşı et yerine ince çekilmiş kıyma da kullanabilirsiniz.
  • Hamurları tepsiye dizerken aralarında boşluk bırakın.
  • İç harcın, hamurdan dökülmemesi için kenarlarını kıvırabilirsiniz.
  • Her fırının pişirme süresi farklıdır. Bu yüzden pidelerinizi sık sık kontrol edin.

__AFİYET OLSUN__

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