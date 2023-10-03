Haberler Yemek Tarifleri PEPEÇURA TARİFİ | Pepeçura nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

PEPEÇURA TARİFİ | Pepeçura nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yerini alan Pepeçura, lezzetiyle tadan herkesin beğenisini kazanıyor. Kolay malzemeleri ve yapılışı ile evinde yapmak isteyenler için Pepeçura tarifi, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 16:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 17:10
PEPEÇURA TARİFİ | Pepeçura nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

PEPEÇURA TARİFİ | Son dönemlerde popüler hale gelen Karadeniz'in sevilen tatlısı Pepeçura, Karadeniz mutfağında sık sık yapılan, siyah üzüm kullanılarak yapılan bir tatlıdır. Rize'nin meşhur tatlısı Pepeçura'nın püf noktası, yapılığı ve tarifi merak konusu oldu. Peki, Pepeçura nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

PEPEÇURA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 1 kilogram siyah üzüm
  • 6 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Yarım çay bardağı nişasta
  • Yarım çay bardağı mısır unu

Yapılışı:

Tencereye koyulan üzüm, su ve şeker yuuşayana dek kaynatılır. Ara ara karıştırılır. Üzümler yumuşadığında ocaktan alınır. Süzgeç yardımı ile büyük bir kaseye koyulur. Süzgecin içinde kalan üzümleri bir kaşık yardımıyla ezilir ve tüm suyunun süzgeçten geçmesi sağlanır. Ortaya çıkan üzüm suyundan 2 su bardağı alıp ayrı bir tencerenin içine koyulur. Çırpma teli ile tenceredeki üzüm suyunu karıştırarak içine nişasta ve mısır unu eklenir. Çırpma işlemine devam ederek azar azar geri kalan üzüm suyunu da ilave edilir. Kıvam alana dek karıştırarak pişirilir. Kıvam alan pepeçura kaselere paylaştırılır. Afiyet olsun.

DİĞER
Alişan kendi şarkısında kızı ve eşi ile oynadı minik Eliz'in sevimli halleri "Maşallah" dedirtti!
Başkan Erdoğan'dan Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Kartal'dan flaş karar! Spartak Trnava maçında...
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KAZ TİRİDİ TARİFİ | Kaz tiridi nasıl yapılır?
KAYGANA TARİFİ | Kaygana nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri, püf noktaları
HAMSİ KUŞU TARİFİ | Hamsi kuşu nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
KAZ TİRİDİ TARİFİ | Kaz tiridi nasıl yapılır?
KAYGANA TARİFİ | Kaygana nasıl yapılır? Yapılışı, malzemeleri, püf noktaları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan Arda Kardeşler'e tepki! Konyaspor'dan Arda Kardeşler'e tepki! 16:44
Kayserispor evinde kaybetmiyor Kayserispor evinde kaybetmiyor 16:17
Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Kars 36 - Doğubeyazıt FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 15:47
G.Saray Manchester United deplasmanında! G.Saray Manchester United deplasmanında! 15:29
Pereira La Liga yolcusu! İşte yeni takımı Pereira La Liga yolcusu! İşte yeni takımı 15:19
Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi Şanlıurfaspor'da İrfan Buz dönemi 15:14
Daha Eski
PFDK kararını verdi! Mendy'nin cezası... PFDK kararını verdi! Mendy'nin cezası... 15:08
Porto - Barcelona maçı ne zaman? Porto - Barcelona maçı ne zaman? 15:07
Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Antwerp - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 15:00
Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? Kızılyıldız - Young Boys maçı ne zaman? 14:53
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman? 14:42
Mata'dan ManU'ya uyarı! "G.Saray..." Mata'dan ManU'ya uyarı! "G.Saray..." 14:35