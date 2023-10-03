PEPEÇURA TARİFİ | Pepeçura nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

PEPEÇURA TARİFİ | Son dönemlerde popüler hale gelen Karadeniz'in sevilen tatlısı Pepeçura, Karadeniz mutfağında sık sık yapılan, siyah üzüm kullanılarak yapılan bir tatlıdır. Rize'nin meşhur tatlısı Pepeçura'nın püf noktası, yapılığı ve tarifi merak konusu oldu. Peki, Pepeçura nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

PEPEÇURA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

1 kilogram siyah üzüm

6 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı mısır unu

Yapılışı:

Tencereye koyulan üzüm, su ve şeker yuuşayana dek kaynatılır. Ara ara karıştırılır. Üzümler yumuşadığında ocaktan alınır. Süzgeç yardımı ile büyük bir kaseye koyulur. Süzgecin içinde kalan üzümleri bir kaşık yardımıyla ezilir ve tüm suyunun süzgeçten geçmesi sağlanır. Ortaya çıkan üzüm suyundan 2 su bardağı alıp ayrı bir tencerenin içine koyulur. Çırpma teli ile tenceredeki üzüm suyunu karıştırarak içine nişasta ve mısır unu eklenir. Çırpma işlemine devam ederek azar azar geri kalan üzüm suyunu da ilave edilir. Kıvam alana dek karıştırarak pişirilir. Kıvam alan pepeçura kaselere paylaştırılır. Afiyet olsun.