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KÜNEFE TARİFİ | Künefe nasıl yapılır? Püf noktası ne? Malzemeleri ve tarifi ne?

MasterChef yarışması son dönemlerin en sevilen yarışma programları arasında yer alıyor. Programda yapılan yemekler hemen ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yarışma ile birlikte künefe tarifi de oldukça merak konusu oldu. Peki, Künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi ve malzemeleri neler? Püf noktası ne? Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 11:20
KÜNEFE TARİFİ | Künefe nasıl yapılır? Püf noktası ne? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın ardından künefe tarifi de gündeme geldi. Yarışmanın ardından künefe tarifini merak edenler yoğun şekilde "Künefe nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KÜNEFEDE HANGİ PEYNİR KULLANILIR?

Künefe yapımında Hatay'ın özel peyniri kullanılır. Elinizde yoksa tuzsuz peynir de tercih edilebilir.

KÜNEFE TARİFİ VE MALZEMELERİ

500 gr yaş kadayıf

250 gr künefelik peynir veya tuzsuz dil peyniri

100 g margarin veya tereyağı

1 tatlı kaşığı pekmez

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Bir kaç damla limon suyu

Üstü için biraz yeşil fıstık

KÜNEFE NASIL YAPILIR?

Şerbet: 2,5 su bardağı suyun içerisine 2 su bardağı toz şeker atın.

Karıştırarak kaynamasını bekleyin.

İçine birkaç damla limon sıkıp karıştırın ve ocaktan alın.

İsteğinize göre şeker su oranını ayarlayın

Kadayıf: 400 gram kadayıfı ince ince keserek ve karıştırma kabına alın.

Kadayıfın üzerine tereyağı döküp her yerine dağıtın ve karıştırın.

Şerbet ve kadayıf işleminin ardından kullanacağınız tavayı yağlayın.

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağıyla tavanın tabanını yağlayın. Kadayıfları tavaya yayın. Hazırlamış olduğunuz kadayıfların yarısını tavanın her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıp üstüne bastırarak sıkışmasını sağlayın. Peynirinizi koyduktan sonra üzerine geri kalan kadayıfınızı yayarak tavanızı tamamlayınız. Sürekli bastırarak kabarmasını önlemeyi unutmayınız.

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