Makroudh nasıl yapılır? Pratik Makroudh tarifi...

MAKROUDH TARİFİ | Makroudh, aynı zamanda Makrout olarak da yazılır, Cezayir mutfağından bir kurabiyedir. Elmas şekline sahip hurma ve fındık veya badem ezmesi ile doldurulur - adı bu karakteristik şekilden gelir. Hamur, hamur işine çok özel bir doku ve lezzet veren irmik ve un karışımıyla yapılır. Makroudh yapmak isteyen vatandaşlar, armaa motorlarında Makroudh tarifi ve malzemeleriyle ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Makroudh malzemeleri neler? Makroudh nasıl yapılır? İşte detaylar...
MAKROUDH MALZEMELERİ
Hamur için:
- 1 su bardağı un
- 2 su bardağı irmik
- 1/2 su bardağı portakal suyu
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 su bardağı pudra şekeri
- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
İç malzemesi için:
- 2 yemek kaşığı bal veya pekmez
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 su bardağı dövülmüş badem
Şerbet için:
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı bal
- 1/2 adet limon suyu
MAKROUDH NASIL YAPILIR?
- Hamur için, un, irmik, tuz, tarçın, pudra şekeri ve kabartma tozunu bir kaba alın.
- Üzerine sıvı yağ ve portakal suyunu ekleyip hamuru yoğurun.
- Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde üzerini kapatarak 30 dakika dinlendirin.
- İç harç için, bademi bir kaseye alın ve üzerine bal ve tarçın ekleyerek karıştırın.
- Hazırladığınız hamuru tezgahı unladıktan sonra açık ve dikdörtgen olacak şekilde kesin.
- Hamurun uzun kenarına iç harç koyun ve rulo şeklinde sarın. Ruloları 3 cm genişliğinde dilimleyin.
- Avuç içinizle hafifçe bastırarak şekil verin ve bu işlemi tüm hamur bitene kadar tekrarlayın.
- Hazırladığınız makroudhları önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında altın rengine dönene kadar, yaklaşık 25 dakika, pişirin.
- Şerbet için, tencereye bal ve suyu alıp karıştırın. Kaynamaya başladığında limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.
- Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine şerbet dökün ve 20 dakika çekmeleri için bekleyin.
- Tatlınız soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.