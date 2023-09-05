Makroudh nasıl yapılır? Pratik Makroudh tarifi...

MAKROUDH TARİFİ | Makroudh, aynı zamanda Makrout olarak da yazılır, Cezayir mutfağından bir kurabiyedir. Elmas şekline sahip hurma ve fındık veya badem ezmesi ile doldurulur - adı bu karakteristik şekilden gelir. Hamur, hamur işine çok özel bir doku ve lezzet veren irmik ve un karışımıyla yapılır. Makroudh yapmak isteyen vatandaşlar, armaa motorlarında Makroudh tarifi ve malzemeleriyle ilgili bilgiler araştırıyor. Peki, Makroudh malzemeleri neler? Makroudh nasıl yapılır? İşte detaylar...

MAKROUDH MALZEMELERİ

Hamur için:

1 su bardağı un

2 su bardağı irmik

1/2 su bardağı portakal suyu

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

İç malzemesi için:

2 yemek kaşığı bal veya pekmez

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş badem

Şerbet için:

1 su bardağı su

1 su bardağı bal

1/2 adet limon suyu

MAKROUDH NASIL YAPILIR?