Haberler Yemek Tarifleri ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ | Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ | Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Farklı meze tarifi arayanlar için sofraları şenlendiren fava, son zamanlarda arama motorlarında en sık aratılan yemek tarifleri listesinde ilk sıralara yükseldi. Hem görünüşü hem de lezzetiyle büyük küçük herkesin beğenisini kazanan zeytinyağlı fava tarifi ve Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? sorularının cevabı haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 00:05 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:44
ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ | Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ | Kolay yapımı ve enfes tadıyla sofraların vazgeçilmezi haline gelen, büyük küçük herkese baklayı seven zeytinyağlı favanın tarifi ve yapılışı, son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Fava (bakla ezmesi) nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? İşte zeytinyağlı fava tarifi...

ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ

Malzemeleri:

  • 2 su bardağı kuru iç bakla (kabuksuz)
  • 1 baş soğan
  • Yarım çorba kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım su bardağı zeytinyağı

FAVA (BAKLA EZMESİ) NASIL YAPILIR?

Yapılışı:

  • Kuru baklaları akşamdan soğuk suya ıslatın, ertesi sabah düdüklü tencere alın, sıcak su ekleyerek kaynatın, çıkan köpüklü suyu dökün.(15 dk. kaynatın)
  • Tekrar sıcak su ekleyin. (bakla seviyesinin 1 parmak altında olacak)
  • Soğanı 4'e bölün ekleyin.
  • Ardından tuz ve şekeri de ekleyerek düdüklünün kapağını kapatarak 20 dk pişmeye bırakın.
  • Hafif ılınan baklayı el blendırından geçirin, Pürüzsüz hale getirin, yarım su bardağı zeytinyağını ekleyin. Ezilmiş baklanız koyu boza kıvamında olmalı.
  • Cam kaba dökerek soğutun, ardından 7-8 saat buzdolabında bekletin.
  • Servis esnasında üzerine zeytinyağı gezdirin. Kıyılmış dereotu, soğan ve tuzlu sardalya (konserve) favanızı zenginleştirecektir.

ZEYTİNYAĞLI FAVA PÜF NOKTALARI

Fava mezesini hazırlarken öncelikle az su ile pişirmeye dikkat edilmelidir. Baklalar yumuşamış suyunu çekmiş ise azar azar su ilavesi yapılmalıdır. Baklalar yumuşadığında tencerede bir miktar su kalmalıdır. Böylelikle daha güzel bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Ülke puanı sıralaması değişti! Yükselişimiz sürüyor! Bekle bizi Avrupa Türkiye geliyor
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı!
İngiliz devinden Ferdi bombası!
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tahinli kabak tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Balaban köftesi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 31 AĞUSTOS | Aldın Aldın'da bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri!
30 AĞUSTOS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
30 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! 11:40
Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! 11:37
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! 11:37
AEK - Antwerp maçı saat kaçta? AEK - Antwerp maçı saat kaçta? 11:10
PSV - Rangers maçı saat kaçta? PSV - Rangers maçı saat kaçta? 11:00
Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? 10:57
Daha Eski
Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları 10:31
İngiliz devinden Ferdi bombası! İngiliz devinden Ferdi bombası! 10:23
G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! 10:05
Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... 09:54
Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! 09:41
G.Saray maçının ardından flaş sözler! G.Saray maçının ardından flaş sözler! 09:19