ROCOTO RELLENO TARİFİ | Rocoto Relleno nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ROCOTO RELLENO TARİFİ | Peru mutfağından çıkıp tüm dünyada kendisine yer bulan, farklı lezzetler arayan kişilerin kendi mutfağında denemek için araştırdığı Rocoto Relleno malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

ROCOTO RELLENO NASIL YAPILIR?

Rocoto Relleno Malzemeleri:

6 adet rocoto biberi (sarı veya kırmızı)

250 gram kıyma (tavuk, dana veya karışık)

1 büyük soğan, doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı beyaz pirinç

1 çay bardağı mısır taneleri (isteğe bağlı)

1 çay bardağı bezelye (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz paprika

Tuz ve karabiber

Rendelenmiş kaşar peyniri

Rocoto Relleno Yapılışı:

Rocoto Biberlerinin Hazırlanması: Rocoto biberlerini yıkayın ve sap kısmını çıkarın. Biberlerin acısını hafifletmek için içlerini tuzlu sıcak suyla yıkayın ve birkaç saat bekletin. Ardından iyice yıkayarak tuzunu çıkarın.

Doldurma Hazırlığı: Beyaz pirinci yıkayın ve suyunu süzün. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Kavrulan soğanın üzerine kıymayı ekleyin ve kıyma kahverengileşene kadar kavurun. Ezilmiş sarımsak, kimyon, toz paprika, tuz ve karabiberi ekleyin, karıştırın. Pirinci ve isteğe bağlı olarak mısır taneleri ve bezelyeyi ekleyin. Karışımı birkaç dakika daha kavurun.

Rocoto Biberlerini Doldurma: Rocoto biberlerini dikkatlice açın ve içlerini çıkarın. İçlerini ve dış yüzeylerini iyice yıkayın. Hazırladığınız doldurma karışımını biberlerin içine doldurun.

Fırın Hazırlığı ve Pişirme: Rocoto biberlerini yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında, biberler yumuşayıp peynirler eriyene kadar yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

Servis: Rocoto Relleno'yu sıcak olarak servis edebilirsiniz. Yanında beyaz pirinç veya Perulu pilavıyla sunabilirsiniz.

Rocoto Relleno Püf Noktaları:

Biber Hazırlığı: Rocoto biberlerini temizlemek ve acısını azaltmak için tuzlu sıcak suyla yıkayıp bir süre bekletmek gereklidir. Ancak biberleri fazla bekletmek tuzun içine geçmesine neden olabilir, bu nedenle süreyi kontrol altında tutun.

Acı Seviyesi: Rocoto biberleri çok acı olabilir, bu yüzden biberleri temizlerken dikkatli olun. İhtiyaca göre biberleri dilerseniz içlerini tamamen temizleyerek veya daha az tohum kullanarak acıyı ayarlayabilirsiniz.

Doldurma İşlemi: Biberlerin içlerini doldururken dikkatli olun. Doldurma karışımını iyice sıkıştırarak yerleştirin, böylece içleri dolu ve sıkı bir şekilde olacaktır.

Pişirme Süresi: Fırında biberleri pişirirken zamanı iyi takip edin. Biberlerin dış yüzeyi kızarıp, peynirler eriyene kadar pişmelerini sağlayın. Ancak biberlerin fazla yumuşamasını önlemek için aşırı pişirmekten kaçının.

Servis: Rocoto Relleno sıcak servis edildiğinde en lezzetli haliyle tüketilir. Yanında beyaz pirinç veya pilav gibi garnitürlerle sunabilirsiniz.

Acıya Hazırlıklı Olun: Rocoto biberleri oldukça acı olabilir, bu nedenle yemeği yemeden önce acıya hazırlıklı olduğunuzdan emin olun. Süt, yoğurt veya ekmek gibi şeyler acıyı hafifletebilir.

Kişiselleştirme: Tarifi kendi damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. İç doldurma karışımını et, sebze veya başka malzemelerle çeşitlendirebilirsiniz.

Dikkatli Hazırlık: Rocoto biberlerinin saplarını ve tohumlarını çıkarırken eldiven kullanmanız tavsiye edilir. Biberlerle temas sonrası ellerinizi iyice yıkamayı unutmayın.