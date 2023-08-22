KAYMAKLI KATMER TARİFİ | Kaymaklı katmer nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KAYMAKLI KATMER TARİFİ | Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan, kat kat yapısıyla tadına bakanları kendisine hayran bırakan, içindeki antep fıstığıyla üzerindeki kaymağın birleşimiyle hem hafif hem de doyurucu bir tatlı olan kaymaklı katmer, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Kaymaklı katmer nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

KAYMAKLI KATMER NASIL YAPILIR?

Kaymaklı Katmer Malzemeleri:

Hamur için;

2 su bardağı un

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı yoğurt

Yarım çay kaşığı tuz

Arası için;

150-200 gr taze kaymak

Üzeri için;

Yarım su bardağı tereyağı

Pudra şekeri

Antep fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı)

Kaymaklı Katmer Yapılışı:

Hamur için, geniş bir karıştırma kabında unu ve tuzu karıştırın. Ortasını havuz gibi açın.

Açtığınız çukura sıvı yağ, toz şeker, yoğurt, süt ve suyu ekleyin. Hamuru yoğurarak ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Hamuru üzerini örterek dinlendirin. Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın.

Bezeleri tezgah üzerinde merdane yardımıyla incecik açın. İlk bezeyi açarken diğer bezeleri örtün ki kurumasın.

Açtığınız hamurun üzerine taze kaymağı yayın. Kenarlarından başlayarak hamuru rulo şeklinde sarın.

Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayıp kaymakla dolu ruloları tepsiye yerleştirin.

Tereyağını eritin ve katmerlerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında katmerler altın rengini alana kadar pişirin. Bu işlem yaklaşık olarak 20-25 dakika sürebilir.

Fırından çıkardıktan sonra katmerleri hafif soğumasını bekleyin. Üzerine pudra şekeri serpip, isteğe bağlı olarak dövülmüş antep fıstığı veya ceviz içi serpiştirerek servis yapın.

Kaymaklı Katmer Püf Noktaları: