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ŞEFTALİ SOSLU MAGNOLYA TARİFİ | Şeftali soslu magnolya nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Yaz aylarının en serin,ve ferahlatıcı meyvesi şeftali, sevilen tatlı magnolya ile buluşuyor. New York pastanelerinden dünyaya yayıldığı bilinen ve mevsim meyveleriyle hazırlanarak sofraların vazgeçilmez lezzeti haline gelen magnolyayı şeftali ile yapmak isteyenler için Şeftali soslu magnolya nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte şeftali soslu magnolya malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:10
ŞEFTALİ SOSLU MAGNOLYA TARİFİ | Şeftali soslu magnolya nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞEFTALİ SOSLU MAGNOLYA TARİFİ | Son zamanların en popüler tatlıları arasında yer alan, sütlü tatlı sevenlerin bir numaralı tercihi magnolya, tam mevsiminde hazırlanan Akdeniz şeftalileri ile sofraları süslemeye devam ediyor. Hem misafirlerinize sunabileceğiniz kadar lezzetli hem de canınız tatlı istediğinde kenidinizi şımartmak için çabucak yapabileceğiniz pratik magnolya tarifini püf noktalarıyla sizler için derledik.

ŞEFTALİ SOSLU MAGNOLYA NASIL YAPILIR?

Şeftali Soslu Magnolya Malzemeleri:

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 6 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1/2 su bardağı krema
  • 1/4 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 4 adet şeftali, soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış ve küp küp doğranmış
  • Şeftali sosu için:
  • 1 su bardağı şeftali suyu
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1/4 çay kaşığı vanilya özütü

Şeftali Soslu Magnolya Yapılışı:

  • Fırını 350 derece F (175 derece C)'ye önceden ısıtın.
  • Büyük bir kasede, un, şeker, yumurta, süt, krema, vanilya ve tuzu çırpın.
  • Hamuru yağlanmış ve unlanmış 9x13 inçlik bir fırın kabına dökün.
  • Şeftaliyi hamurun üzerine yayın.
  • 30-35 dakika pişirin veya kürdan batırıldığında temiz çıkana kadar pişirin.
  • Soğuması için bekleyin.
  • Şeftali sosu için, şeftali suyu, şeker ve vanilyayı orta ateşte kaynatın.
  • Kaynadıktan sonra 5 dakika pişirin veya sos koyulaşana kadar pişirin.
  • Soğumuş magnolya üzerine sosu dökün ve servis yapın.

Şeftali Soslu Magnolya Püf Noktaları:

  • Şeftaliyi soyarken, çekirdeklerini çıkarmak için bir çekirdek çıkarıcı kullanın.
  • Şeftaliyi küp küp doğrarken, eşit büyüklükte doğrayın.
  • Hamuru pişirirken, fırının kapağını açmayın.
  • Sosu pişirirken, kaynattıktan sonra altını kısın ve sürekli karıştırın.
  • Soğumuş magnolya üzerine sosu dökün ve servis yapın.

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