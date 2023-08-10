DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ | Deniz börülcesi meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

DENİZ BÖRÜLCESİ TARİFİ | Zeytinyağlılar arasında en sevilenlerden olan deniz börülcesi, özellikle Ege'de sıklıkla tercih edilen bir mezedir. Bitkisinin yoğunluğu sebebiyle daha çok ilbaharda tercih edilen deniz börülcesi mezesi hakkında arama motorlarında 'Deniz börülcesi meze nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları sıklık kazandı. İşte deniz börülcesi tarifi...

DENİZ BÖRÜLCESİ MEZESİ NASIL YAPILIR?

Deniz Börülcesi Malzemeleri:

📍 1 demet deniz börülcesi

📍 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

📍 2 diş sarımsak (rendelenmiş ve ezilmiş)

📍 5 yemek kaşığı zeytinyağı

📍 1 adet limon

Deniz Börülcesi Yapılışı:

👉Öncelikle deniz börülcelerini bolca suda yıkayın. Ardından üzerini geçecek kadar suya 2 yemek kaşığı sirke ekleyerek 15 dakika kadar bekletin. Suyunu süzün ve deniz börülcelerini tencereye alın. Tekrar üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin ve 20 dakika kadar haşlayın.

👉Dilerseniz haşlanan börülceleri soğumaları ve renginin canlı kalması için 5 dakika kadar buzlu suda bekletebilirsiniz. Süzdükten sonra uç kısımlarından çekerek börülceleri tek tek ayıklayın.

👉Ayıkladığınız deniz börülcelerini bir servis tabağına alın. Limon suyu ve zeytinyağı ile hazırladığınız sosu deniz börülcelerine ilave edin.

👉Limon suyu ve zeytinyağı ile hazırladığınız sosu deniz börülcelerine ilave edin.

👉Deniz börülcesi salatasını bir servis tabağına alın ve limon dilimleriyle servis edin.

Deniz Börülcesi Püf Noktaları:

📌Kolaylıkla ayıklanması için kaynar suda 20 dakika kadar haşladığınız deniz börülcelerini besin ve renk değerlerini kaybetmemeleri için 5 dakika buzlu ve soğuk suda bekletebilirsiniz.

📌Sap kısımlarından tutarak çektiğiniz börülceler kolaylıkla etli kısımlarını bırakıyorsa haşlanmış demektir.

📌Deniz börülcesi yüksek oranda tuz içerdiği için tuz eklemeyebilirsiniz.