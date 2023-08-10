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BEYİN SALATASI TARİFİ | Beyin salatası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Sakatat grubundan sayılan beyin sayısız tarite yer almakla birlikte salatası da en sevilen lezzetler arasındadır. Vücuda faydası saymakla bitmeyen beyin salata, son zamanlarda en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki Beyin salatası nasıl yapılır? İşte beyin salata malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 10:00
BEYİN SALATASI TARİFİ | Beyin salatası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

BEYİN SALATASI TARİFİ | Diğer sakatatlar gibi besin olarak tüketilebilen beyin, salatasıyla meze olarak sofraları süslemektedir. Farklı kültürlerde farklı hayvanların beyinleri hem gıda hem de faydalı olması sebebiyle ilaç olarak tüketilirken ülkemizde daha çok koyun ve dana beyni tercih edilmektedir. Peki Beyin salatası nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

BEYİN SALATASI NASIL YAPILIR?

Beyin Salatası Malzemeleri:

Haşlama İçin;

📍 1 adet beyin

📍 1 yemek kaşığı sirke

📍 1 tatlı kaşığı tuz

Salata Sosu İçin;

📍 1 adet limon suyu

📍 1 tatlı kaşığı sirke

📍 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

📍 2 çay kaşığı tuz (damak zevkine göre ayarlanmalı)

📍 1 diş rendelenmiş sarımsak

Üzeri İçin;

📍 Maydanoz

📍 Kırmızı toz biber

Beyin Salatası Yapılışı:

👉Beyin, kaynayan sirkeli tuzlu suyun içine koyulup, 20 dakika haşlanır.

👉Beynin suyu süzülür ve soğuk buzlu suya alınır. Zarı soyulur.

👉İsteğe göre doğranır.

👉Hazırlanan salata sosu üzerine gezdirilir.

👉Maydanoz ve kırmızı biberle süslenir.

Beyin Salatası Püf Noktaları:

📌Beyin salatası yapımı için, haşlanan beyin soğuk suya alınmalı ve zarı soyulmalıdır.

📌Salata sosunun zeytinyağı, sarımsak ve ekşi oranları damak zevkine göre ayarlanabilir.

📌Beyin salatanızın üzerini dilediğiniz yeşillik ve baharatlarla süsleyip, lezzetlendirebilirsiniz.

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