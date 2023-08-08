PAN CON TOMATE TARİFİ | Pan Con Tomate nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PAN CON TOMATE TARİFİ | İspanya'nın en sevilen kahlvaltılık lezzetleri arasında yer alan, Türk mutfağında da sıklıkla tercih edilen Pan Con Tomate, hafif ve pratik tarifiyle gönülleri fethediyor. Yiyen herkesin tekrar tekrar yapmak istediği Pan Con Tomate tarifini, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte Pan Con Tomate nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

PAN CON TOMATE NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

7-8 dilim tam buğdaylı ekmek

1 diş sarımsak

2 orta boy domates

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Yapılışı:

Domatesleri rendeleyin.

Ekmekleri dilimleyin ve zeytinyağı gezdirin.

Önceden ısıtılmış fırında ekmekleri 4-5 dakika kızartın.

Sarımsağı ince ince doğrayın ve domatesin üzerine ekleyin.

Aynı şekilde tuz ve karabiberi de domateslere ekleyerek malzemeleri karıştırın.

Domateslere zeytinyağını da ekleyin.

Hazırladığınız karışımı, kızarmış ekmeklerin üzerine sürün..

Bu noktada, domates rendesini ekmeklere yedirebilir veya ekmeğin üzerine ilk önce ezilmiş sarımsağı yedirebilirsiniz.

Püf Noktaları: