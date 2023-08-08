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PAN CON TOMATE TARİFİ | Pan Con Tomate nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

İspanya mutfağının en meşhur kahvaltılık lezzetlerinden bir tanesi olan Pan Con Tomate, Türk kültüründe de yerini buldu. Lahvaltıya ne yapacağım diye düşünenlerin en çok tercih ettiği tarif haline gelen, çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz, hem sağlıklı hem pratik hem de enfes lezzetiyle damak çatlatan Pan Con Tomate tarifini, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 14:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 14:30
PAN CON TOMATE TARİFİ | Pan Con Tomate nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

PAN CON TOMATE TARİFİ | İspanya'nın en sevilen kahlvaltılık lezzetleri arasında yer alan, Türk mutfağında da sıklıkla tercih edilen Pan Con Tomate, hafif ve pratik tarifiyle gönülleri fethediyor. Yiyen herkesin tekrar tekrar yapmak istediği Pan Con Tomate tarifini, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte Pan Con Tomate nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

PAN CON TOMATE NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 7-8 dilim tam buğdaylı ekmek
  • 1 diş sarımsak
  • 2 orta boy domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Domatesleri rendeleyin.
  • Ekmekleri dilimleyin ve zeytinyağı gezdirin.
  • Önceden ısıtılmış fırında ekmekleri 4-5 dakika kızartın.
  • Sarımsağı ince ince doğrayın ve domatesin üzerine ekleyin.
  • Aynı şekilde tuz ve karabiberi de domateslere ekleyerek malzemeleri karıştırın.
  • Domateslere zeytinyağını da ekleyin.
  • Hazırladığınız karışımı, kızarmış ekmeklerin üzerine sürün..
  • Bu noktada, domates rendesini ekmeklere yedirebilir veya ekmeğin üzerine ilk önce ezilmiş sarımsağı yedirebilirsiniz.

Püf Noktaları:

  • Tarifte cherry domates kullanabilirsiniz.
  • Zeytinyağını sızma kullanmanız lezzetini artıracaktır.
  • Tarifte ev yapımı ekmek kullanabilirsiniz.
  • Ekmekleri fırına atmak yerine, yapışmaz tavada da kızartabilirsiniz.
  • Lezzetini arttırmak için, nane, kekik gibi baharatlar ekleyebilirsiniz.
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