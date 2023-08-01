ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ | Şıhıl Mahşi dolması nasıl yapılır? - Şıhıl Mahşi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ | Arapça'da kelime anlamı dolma olan mahşinin 'şah' kelimesi ile birleşmesinden türeyen şıhıl mahşi, (dolmaların şahı) Türk mutfağının popüler yemekleri arasında yer alıyor. Kabakların kızartılarak yapıldığı bu dolma türü, klasik kabak dolmasından daha farklıdır. Peki Şıhıl Mahşi dolması nasıl yapılır? İşte şıhıl mahşi malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ŞIHIL MAHŞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Şıhıl Mahşi Malzemeleri

4 -5 adet dolmalık kabak

300 gr kıyma

1 orta boy soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 kahve fincanı haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı salça (silme)

1 çay bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kabakları kızartmak için;

Sıvı yağ

Sos için;

1 yemek kaşığı salça

1 kase yoğurt

Şıhıl Mahşi Yapılışı

Önce kabakları yıkayalım çatalla çizelim. Ortadan ikiye ya da 3'e bölelim. (kabakların boyuna göre).

İçlerini ufak kaşıkla oyup çıkartalım. Sıvı yağı tavaya alıp kabakları çevirerek kızartalım.

Diğer tarafta soğanı küp küp doğrayıp, yarım çay bardağından biraz az sıvı yağında karıştıralım.

İçine kıymayı koyup iyice kavuralım ve içine salçayı, tuzu, karabiberi koyup karıştıralım.

Nohutu da ilave edelim. karıştırıp altını kapatalım.

İçine yarım demet maydanozu ince ince kıyıp ekleyelim.

Kıymalı harç soğuyunca kızarmış olan kabakların içine dolduralım.

Kare bir borcama yan yan diziyoruz.

Ayrı bir kapta bir yemek kaşığı salçayı, bir çay bardağı suyla sos kıvamında açalım.

Tepsimizin kenarından dökelim.

200 derece fırında 30 dk. pişirelim. tabağa alıp yoğurtla servis edelim.

Şıhıl Mahşi Püf Noktaları