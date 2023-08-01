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KOFİK DOLMASI TARİFİ | Kofik dolma nasıl yapılır? - Kofik dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kuru dolma olarak da bilinen kofik dolma, ülkemizin dört bir yanında çeşitli sebzelerle yapılmaktadır. Ancak aslında kurutulmuş biber ve patlıcanla hazırlanan bu damak çatlatan lezzeti evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Kofik dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:40
KOFİK DOLMASI TARİFİ | Kofik dolma nasıl yapılır? - Kofik dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KOFİK DOLMASI TARİFİ | Zeytinyağlı kuru dolma ya da kıymalı kuru dolma şeklinde farklı çeşitleri olan kofik dolma, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Bazen ipe dizilerek kurutulan biber ve patlıcanlardan bazense çarşı pazardan alınan çeşitli sebzelerden hazırlanan kofik dolma hakkında arama motorlarında araştırılan Kofik dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

KOFİK DOLMA NASIL YAPILIR?

Kofik Dolma Malzemeleri

  • 3 su bardağı pirinç
  • 1 domates rendelenmiş
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet soğan (Robotta çektim ) yemeklik doğranmış
  • 2 diş sarımsak ezilmiş rendelenmiş tercih sizin
  • 1 yemek kaşığı tuzot
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Karabiber pul biber fesleğen nane
  • Kurutulmuş biber ve patlıcan

Kofik Dolma Yapılışı

  • Öncelikle kaynar suda patlıcan ve biberi yumuşamaya bırakın ben tencerede haşlamıyorum çok eziliyor diye isterseniz haşlayabilirsiniz
  • İç malzemelerini karıştırın yumuşamış biber ve patlıcana doldurun. Tencereye dizin ve üzerine çıkana kadar kaynar su koyun kısık ateşte pişirin.
  • İç harcının tadına bakıp damak zevkinize göre tuz ekleyebilirsiniz.

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