KOFİK DOLMASI TARİFİ | Kofik dolma nasıl yapılır? - Kofik dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KOFİK DOLMASI TARİFİ | Zeytinyağlı kuru dolma ya da kıymalı kuru dolma şeklinde farklı çeşitleri olan kofik dolma, geleneksel Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Bazen ipe dizilerek kurutulan biber ve patlıcanlardan bazense çarşı pazardan alınan çeşitli sebzelerden hazırlanan kofik dolma hakkında arama motorlarında araştırılan Kofik dolma malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte detaylar...

KOFİK DOLMA NASIL YAPILIR?

Kofik Dolma Malzemeleri

3 su bardağı pirinç

1 domates rendelenmiş

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet soğan (Robotta çektim ) yemeklik doğranmış

2 diş sarımsak ezilmiş rendelenmiş tercih sizin

1 yemek kaşığı tuzot

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber pul biber fesleğen nane

Kurutulmuş biber ve patlıcan

Kofik Dolma Yapılışı