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ANALI KIZLI TARİFİ | Analı Kızlı nasıl yapılır? - Analı Kızlı çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Anadolu'nun en sevilen yemekleri arasında gelen ve özellikle Malatya ve Adana'da sık sık sofraları süsleyen Analı Kızlı çorbasının tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçli köftelerle süslenen ve başlı başına bir ana yemek olarak da tüketilen bu çorba, özellikle misafir yemeği olarak tercih edilmekle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.Peki Analı Kızlı nasıl yapılır? İşte Analı Kızlı çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 08:30 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 09:00
ANALI KIZLI TARİFİ | Analı Kızlı nasıl yapılır? - Analı Kızlı çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ANALI KIZLI TARİFİ | Anadolu'ya özgü coğrafi işaret almış Analı Kızlı çorbası, koyun eti, mor soğan, biber salçası, margarin ve maydanoz ile harmanlanarak yapılan, Adana ve Malatya'nın en sevilen yemekleri arasında gelen Türk mutfağı lezzetlerindendir. Peki Analı Kızlı nasıl yapılır? İşte evde denemek isteyenler için Analı Kızlı çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

ANALI KIZLI ÇORBASI MALZEMELERİ

Köftesi için:

  • 1, 5 su bardağı ince bulgur
  • 1 yumurta
  • Tuz
  • 3 yemek kaşığı un. (ıslatmak için ılık su)

İç malzemeleri için:

  • 200 gram kıyma
  • 1 orta boy soğan
  • Toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 200 gram haşlanmış et
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Sıvı yağ ve tuz

ANALI KIZLI ÇORBASI YAPILIŞI

  • Bulguru az bir ılık su ile ıslatıyoruz, biraz yumuşayınca salça ve tuzunu koyum elimizi ıslatarak yoğuruyoruz.
  • Hamur kıvama gelmeye başlayınca yumurta ve unu ekleyip (içli köfte hamuru gibi olacak)kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.
  • Daha sonra soğan ve kıymayı bir tavada kavuruyoruz indirmeden karabiber, tuz ve toz biber ekleyip altını kapatıyoruz ve soğutuyoruz.
  • Bulgurdan yaptığımız hamurdan küçük parçalar alıp içli köfte gibi açıp içine hazırladığımız kıymadan koyup kapatıyoruz.
  • Hazırladığımız kıyma bitene kadar böyle yapıyoruz.
  • Hamurun kalanını boş küçük köfteler yapıyoruz, boyutlarını paylaşacağım resimlerde görebilirsiniz.
  • Yaptığınız köfteleri kaynayan suda haşlıyoruz. (suyun içine yarım limon suyu ve tuz ekleyin ki köfteler açılmasın).
  • Bir tencereye biraz sıvı yağ ve salça koyup biraz soteleyip haşladığımız et ve nohutu ekliyoruz.
  • Üzerine et suyu koyup özleşene kadar kaynatıyoruz içine haşladığımız köfteleri atıp bir taşım daha kaynatıp kapatıyoruz.

ANALI KIZLI ÇORBASI PÜF NOKTALARI

  • Bulgur köftesinin güzel bir şekil alması için köfte hamurunu, özenle 10-15 dakika kadar yoğurmanız gerekir.
  • Bulgur köftelerinin haşlanırken dağılmaması için kaynayan suya birkaç damla limon damlatabilirsiniz.
  • Çorbanın yapımında kemikli et kullanarak lezzetini daha da artırmanız mümkün.

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