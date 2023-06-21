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YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ | Yüksük Çorba nasıl yapılır? - Yüksük Çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Adana'nın yöresel lezzetlerinden olan ve ismini, hamuru kesme aparatından alan yüksük çorbası, ülke genelinde en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Çorbanın içindeki mantı taneleriyle damak çatlatan bir lezzet olan yüksük çorbasını evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Yüksük Çorbası tarifi, Yüksük Çorbası nasıl yapılır? - Yüksük Çorba malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 09:30
YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ | Yüksük Çorba nasıl yapılır? - Yüksük Çorbası malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ | Adana mutfağından çıkarak tüm Anadolu'ya yayılan, büyük küçük herkesin keyif ve afiyetle yediği yüksük çorbası, tarifi en çok araştırılan yemekler arasında yerini aldı. Çorbanın içindeki mantı tanelriyle damak çartlatan çorba hakkında arama motorlarında araştırılan 'Yüksük Çorbası nasıl yapılır? - Yüksük Çorba malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları! haberimizde...

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ

Hamur İçin:

🍵1 yumurta

🍵1 çorba kaşığı İrmik(1/2 (yarım) su bardağı su ile ıslatılacak)

🍵400-450 gr un

🍵1/2 (yarım) su bardağı su

🍵Tuz

İç Malzeme İçin:

🍵200-250 g kıyma

🍵1 orta boy soğan

🍵Tuz

🍵Karabiber

Çorba İçin:

🍵250 g Hamur(1 bezeden elde edilmiş)

🍵1,5 litre su

🍵1 kaşık biber salçası

🍵1,5 Çorba kaşığı tereyağı

🍵2 çorba kaşığı kuru nane

🍵1 su bardağı haşlanmış Nohut

🍵3 Çorba kaşığı limon suyu

🍵Tuz

YÜKSÜK ÇORBASI YAPILIŞI

🍵Önce iç malzememizi hazırlayalım. Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ile suyunu tam çekmiş kavrulmuş kıyma hazırlayıp, buzdolabında tam soğutalım.

🍵Hamur için,ıslanmış irmik,yumurta, tuzumuza, unumuzu ve suyumuzu azar azar ekleyerek biraz sertçe hamur elde edelim.

🍵Hamurumuzu 30 dk üstü ıslak bezle örtüp bekletelim.

🍵Hamuru 4 eşit beze haline getirin,her bezeyi 2 mm inceliğe ulaşıncaya kadar unla açın.

🍵Kesme işlemi için,yuvarlak hamurunuzun unlayarak,yarım ay şekline getirin, tekrar unlayarak yarım ay şeklinin bombeli kısmını, düz kısmının üzerine getirerek dik dörtgen şekline getirin.

🍵1 cm e eninde kesin.Kesilen parçaları açtığınızda uzun şeritler elde edeceksiniz. Bu şeritleri 4-5 tanesini üst üstü koyup,tekrar keserek 1cm lik kareleri elde edin.

🍵Soğumuş içinizden parmak ucunuzla alarak hamurunuzun ortası koyun, 4 köşesinin hepsini birden birbiriyle yapıştırarak kapatın.

🍵Kapanmış hamurlarınızı unlanmış tepside 1 saat kadar oda sıcaklığında kurutun.

🍵Bu aşamadan sonra 1 bezeden elde ettiğimiz hamur için çorba ölçüsünü vereceğim.Tüm bezeleri açıp,hamurlarınızı mantı haline getirdiğinizde ya fırınlayarak yada fırınlamadan derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Çorbanın hazırlanışı:

🍵Salça ve tereyağını çorba tencerenizde hafifçe kavurun,bu karışıma suyunuzu ekleyin,tam kaynar hale getirin.

🍵Hamurlarınızı kaynar suya atın(250 gr kadar).Kuru naneyi ekleyin,10-15 dk hamurlarınızı pişirin.

🍵Hamurlarınız pişmeye yakın haşlanmış nohutları ekleyin.

🍵Limon ve tuzunu ekledikten sonra ateşten alın,yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hamurlarınızın dirilmesini sağlayın.(kaynama esnasında tencere kapağını kapatmayın ,aksi halde mantılar hamurlaşır)

YÜKSÜK ÇORBASI PÜF NOKTALARI

🍵Bu çorbanın suyunu arzu ederseniz haşlanmış kemikli et suyundan da yapabilirsiniz.Küçük pişmiş et parçaları da ekleyebilirsiniz.

🍵Hamura konan irmik, haşlamada hamurun büyümemesi için.

🍵Arzu ederseniz çiğ kıymadan da iç hazırlayabilirsiniz.Ancak haşlama esnasında hamurun içinde çiğ kıyma küçüldüğünden pek tercih edilmiyor.

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